‘Froome tiene todo el derecho legal de competir’: presidente de la UCI

Están por cumplirse cuatro meses de que saliera a la luz pública el resultado adverso de Chris Froome en la pasada Vuelta a España, carrera que ganó. Desde ese entonces ha sido poca la información sobre este caso y muchos los pedidos de una sanción.

David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), le respondió a EL TIEMPO un cuestionario en el que aseguró que el británico está en su derecho de competir hasta que se le dé solución a su caso. Además, habló de dopaje electrónico, el límite de presupuesto de equipos, entre otros temas.



¿Por qué el caso de Chris Froome se ha extendido tanto? ¿Qué trabajo puede hacer la UCI para resolver este caso lo antes posible?

Christopher Froome tiene derecho legal a competir y la UCI reconoce y continuará reconociendo este derecho. De hecho, dado su estado, el ejercicio de este derecho por Froome crea una situación objetivamente difícil para el ciclismo. Sin embargo, le corresponde a Froome y su equipo decidir qué es lo más apropiado. Otros equipos se han comprometido a suspender provisionalmente a los corredores en tal situación. Esta es una decisión que les pertenece y no prejuzga la culpabilidad de Frome. Por mi parte, solo puedo esperar la resolución más rápida posible del caso, de acuerdo con las normas de la ley vigente.



¿Cuáles son sus ideas para combatir el dopaje tecnológico? ¿Cómo hacerlo?

Si queremos eliminar cualquier tipo de duda sobre los resultados deportivos debemos ir más allá de la tecnología de resistencia magnética utilizada en la administración anterior. Siempre he expresado reservas sobre este método: es bueno, pero insuficiente. En el 2018 utilizaremos una combinación de diferentes tecnologías disponibles, mientras estudiamos otros métodos de detección para el futuro como parte de nuestro plan global para combatir el fraude tecnológico. Esta pelea es una de las prioridades de mi mandato, porque es importante para la credibilidad de nuestro deporte. Quiero darles a los amantes del ciclismo la certeza de que estos motores no están presentes en el pelotón.

David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional -UCI- considera que el caso Froome tomará más tiempo en resolverse. Foto: AFP

¿Por qué insiste en prohibir los intercomunicadores en carreras?

El uso indebido de ciertas tecnologías, como los audífonos puede, haber hecho que el resultado de algunas de nuestras carreras sea demasiado predecible. Es importante que adoptemos la innovación, mientras seamos fieles a nuestras raíces, respetemos la integridad de nuestro deporte y mejoremos continuamente su atractivo. Quiero prohibir las radios en los campeonatos del mundo de la UCI.



¿Cuál es el motivo de la idea de establecer un límite en el presupuesto del equipo?

El equipo más pequeño opera con 12 millones de euros, mientras que el más grande es de 34 millones de euros... Una proporción de 1 a 3... Uno de mis principales objetivos es hacer que nuestras carreras sean más atractivas. Introducir un límite de presupuesto es algo que me gustaría explorar.



¿Por qué quiere reducir aún más el número de ciclistas en las carreras?

Ahora hemos reducido la cantidad de ciclistas a ocho en las grandes vueltas y a siete en las clásicas. Pero creo que todos deberíamos estar abiertos al debate para pensar en reducirlo aún más para tener una mejor oportunidad de no tener un solo equipo que controle las carreras.



Entiendo y comparto las preocupaciones de los corredores que piensan que esto significaría cortar algunos contratos. Pero tal medida debería tomarse en el contexto de una reforma más global. Tal vez podamos imponer un roster general más grande a los equipos del World Tour. De esta manera podrían competir en tres niveles diferentes: Clase 1, HC y WorldTour y, de hecho, contribuir a la sostenibilidad de la base de la pirámide. No estoy diciendo que este debería ser nuestro objetivo, solo creo que todos deberíamos estar preparados para explorar esta idea.



¿No es mejor reducir la cantidad de autos en las carreras? ¿Por qué?

Se han introducido cambios significativos para la seguridad de los ciclistas en carreras como las nuevas reglas que rigen el convoy de carrera, personal de apoyo con delegados técnicos asignados en las carreras, mayor capacitación para los pedalistas. Estos son buenos pasos hacia adelante, pero también es una cuestión de educación y conciencia.



¿Qué información tiene sobre la posibilidad de que esta red de apuestas deportivas también exista en el ciclismo?

Necesitamos estar atentos. No quiero una situación en la que hayamos reconstruido nuestra integridad tras días muy oscuros de dopaje, hemos luchado mucho contra el fraude tecnológico, solo para estar abiertos a escándalos en torno a las apuestas. Como mínimo, debemos reflejar este problema en los estatutos de UCI y monitorear de cerca los desarrollos. Esto se trata en parte de hacer todo lo que podamos ahora para proteger el deporte del futuro.

Pelotón ciclístico. Foto: AFP

¿Cuáles son sus ideas para continuar con la globalización del ciclismo?

Probablemente hemos ido demasiado lejos con 37 eventos en cuatro continentes en el UCI WorldTour de hoy. La globalización debe construirse alrededor de las tres grandes y los cinco monumentos. Quebec-Montreal, Tour Down Under, California y Guangxi pueden encontrar su lugar en la serie general porque creo que pueden ser los nuevos monumentos fuera de Europa. África está haciendo un trabajo extraordinario para aumentar el atractivo de sus carreras internacionales en todo el continente. Nuestro deporte debe ser global para atraer a patrocinadores e inversores.



¿Qué podría saber sobre la carrera Colombia Oro y Paz? ¿Cuál es su opinión sobre la prueba?

Ha sido una edición muy exitosa. Hemos visto a equipos y ciclistas de talla mundial como Quintana, Urán, Gaviria y Alaphilippe. Fue bueno llevar este tipo de carreras espectaculares a los fanáticos colombianos.



