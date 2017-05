Castroviejo, el peón de oro, ve a Nairo campeón del Giro

Nairo Quintana ha tenido en el ciclista español Jonathan Castroviejo a su peón de oro en su paso por el equipo Movistar. Lo ha acompañado en ocho de las 16 victorias de clasificaciones generales que ha logrado Nairo, de las cuales seis han sido en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo, entre ellas, el Giro de Italia del 2014 y la Vuelta a España del 2016.

Jonathan Castroviejo tiene siete triunfos en su hoja de vida, es conocido por sus excelentes condiciones en las contrarrelojes, nació el 27 de abril de 1987, y a sus 29 años dice que para él es un orgullo ayudarle a ganar al colombiano.



Castroviejo conoce al dedillo al jefe de filas del Movistar, ha estado en los momentos gloriosos y en los dolorosos del boyacense, y aunque no está con él en el Giro, entrena fuertemente para ayudarle a conseguir su segundo objetivo de este año: ganar el Tour de Francia.



Usted ha estado en ocho triunfos de los que ha logrado Nairo en las clasificaciones generales, ¿qué le dice el dato?

Esa es la labor que tengo en el equipo, ese es el trabajo que cada uno cumple en el Movistar. Creo que hemos cumplido, y el hecho de estar a su lado en esas victorias me dice que hemos cumplido, porque para eso estamos.



¿En qué ha cambiado el colombiano desde que llegó al equipo hasta hoy?

Era muy joven, han pasado muchas cosas, casi no conocía nada. Ya en el 2013, cuando fue segundo en el Tour de Francia, pues se destapó y comenzó a coger ritmo, a creer más, a ser más líder. Ya es un ciclista muy maduro, que ha hecho el curso, como lo hacemos todos, y que ya tiene claro lo que quiere.



¿Cuál ha sido el momento más difícil?

Hay muchos, pero recuerdo sobre todo el Tour del 2013. Entonces teníamos un equipo en el que las metas eran individuales y hubo mucho trabajo en las primeras etapas. Pero llegó esa jornada en la que se cortó Alejandro Valverde, y lo que hicimos fue arropar a Nairo durante el resto de carrera.



¿Les inquietaba su condición de novato?

Claro, esa era la primera parte de la historia, porque en su primer Tour coger el liderato del equipo no era fácil para él, un chico joven que no sabía cómo actuar, pero al final lo sorteó bien, eso le sirvió para ganarse el respeto no solo de nosotros, sino del lote internacional.



¿Qué recuerda del título del Giro 2014?

Fue sensacional. Nosotros sabíamos que estaba listo para ganarlo y corrió con inteligencia, como siempre lo hace, guardó para el final y remató bien. Fue una victoria que nos dejó muy satisfechos porque fue su primer triunfo en una grande.



Hoy todo es distinto…

Es el líder indiscutible y siempre tiene ocho corredores a su alrededor para cumplir sus metas y distribuir el trabajo.



¿Qué destaca de Nairo como líder?

La constancia que tiene, es un líder que nunca le falla al equipo, a sus compañeros. Nairo es un hombre muy inteligente en carrera, sabe leerla, analiza a sus rivales y sabe qué hacer en momentos determinantes y eso es clave, porque tomar buenas y acertadas decisiones en momentos difíciles es primordial.



¿De qué manera ustedes hacen parte de los triunfos?

Una victoria de Nairo es una victoria de uno mismo.



¿Qué consejo le da para el Giro 2017?

Hay que ser prudente, es una carrera muy dura y este año más. Hay que ir día a día y, sobre todo, llegar bien a la última semana, porque el Giro es una prueba que en los últimos días es muy dura. Nairo posee algo que casi nadie tiene, siempre llega al último tramo de la competencia en forma y esa va a ser la clave esta vez.



¿De qué hay que cuidarse?

El comienzo es bastante complicado, un terreno duro, no hay grandes puertos, pero hay carreteras estrechas, sinuosas y hay que tener cuidado de los peligros, caídas. Y la última semana hay que darlo todo, hay que llegar con fuerzas, o se falla en algún día.



¿Cuál es su análisis de Nairo en la contrarreloj?

Nunca será un eximio competidor en la contrarreloj, lo que puede hacer es mejorar su desempeño en ese tipo de etapas. Hay que ver el tipo de contrarreloj, para el físico que tiene se defiende muy bien. Hay tramos sinuosos, no solo llanos, y puede estar por delante de otros especialistas.



¿Cuál será la clave para que Nairo gane el Giro?

La montaña para él debe ser definitiva, tiene que meterles distancia a sus rivales en la subida. El Giro es una carrera perfecta para escaladores y llegará a las contrarrelojes cómodo para no tener miedo. Puede llegar a perder tiempo en estas etapas; sin embargo, la recuperación es esencial a la hora de afrontar la montaña.



¿Lo ve campeón del Giro?

Hoy en día es el máximo favorito, no descubrimos nada, por eso lo veo campeón. En el Giro no es un tapado, él sabe que es el principal candidato y tampoco se tiene que meter mucha presión.



¿Es posible ganar este año el Giro y el Tour?

Es una buena edad para intentarlo, está en 27 años y es ideal. Es necesario apoyarlo. Intentar ganar los dos títulos es posible, aunque no es fácil. Hay espacio entre las dos carreras para recuperarse, pero queda la duda de cómo va a responder el cuerpo en la segunda.



¿Le inquieta que no gane el Tour?

Es aún joven para llegar a ganarlo. No me preocupa tanto que se quede con el título del Tour, soy de los que piensa que tiene años para hacerlo.



Lisandro Rengifo