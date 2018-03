‘Quiero ser campeón mundial hasta que me canse’: Puerta

Como los grandes soldados que reciben las felicitaciones y condecoraciones luego de haber cumplido con éxito una misión. Así se sentía este viernes Fabián Puerta en Apeldoorn (Holanda), donde se cumple el Mundial de Pista. En sus charreteras lucía la medalla de oro alcanzada el jueves y, claro, su camiseta blanca con el arcoíris la seguía palpando, la misma que le había sido esquiva en dos ocasiones.

El antioqueño, ya sin la presión que sentía antes de la competencia del keirin, habló con EL TIEMPO sobre todo lo que rodeó este nuevo título mundial para Colombia.

¿Cuál fue la clave para conseguir el oro?

La preparación que hicimos con mi técnico, Jhon Jaime González, eso fue lo más importante. Llegué a este Mundial en mi mejor forma, porque sabía que tenía la opción de ganar. Hice muchos sacrificios, por eso llegué en tan buena forma.

¿De qué sacrificios habla?

Tengo un niño pequeño, pero él estaba en la Ceja (Antioquia), mientras yo entrenaba en Medellín, así pasé dos meses, sin verlo, sin estar al lado de mi familia, y eso uno lo siente, porque cuando nace, pues lo que quiero es estar a su lado, no perderme un momento, pero por este oro lo hice.

¿Algo más?

Diciembre es un mes de familia, de comer mucho, de varios actos sociales, pero no los tuve. No estuve en un asado familiar ni de amigos, le hice el quite a la natilla, a los buñuelos, es que me estaba jugando el Mundial, no podía echarlo todo a perder. Eso hizo parte de la disciplina que tuve, del sacrificio que le dije antes. Estuve mentalizado.

¿Se prometió algo para el 2018?

Sí, el oro. En el Año Nuevo eso fue lo que hice. Ciento por ciento me concentré en eso, porque quería regalarle a mi hijo esa medalla, ese título mundial, es que se lo prometí. Él es mi inspiración, siempre lo será, por él buscaré siempre el camino que es.

¿Ser papá de qué forma le cambió su vida?

Me maduró, me hizo entender muchas cosas. No he sido un deportista indisciplinado, al contrario, el deporte me ha dado disciplina. Tengo una vida organizada, pero mi hijo me dio mucha más motivación, algo extra para ir a entrenar y para correr.

Fabián Puerta ganó la prueba del keirin. Foto: Cortesía UCI

¿De qué se trata esa motivación?

Es lo extra que una persona necesita para alcanzar sus sueños. Mire, a veces los entrenamientos eran muy duros, terminaba cansado, sufrí, pero pensaba en mi hijo y las fuerzas regresaban. En algunos momentos llegué a decirle a John Jaime que entrenáramos más fuerte, claro, todo por mi familia.

Usted no pudo ser oro en los Mundiales de Bielorrusia, Cali, París y Hong Kong, pero siempre falló algo…

Siempre había querido ser campeón del mundo. Nunca bajé los brazos, ese siempre fue mi objetivo y lo tuve cerca dos veces. Esas carreras que usted nombra, aunque no las gané, me sirvieron para aprender, me dieron la experiencia para haber llegado a la final en Holanda y poder vencer. Es que uno aprende así, por todo lo que pasó ahí es que soy el deportista que soy.

¿Cómo fue la final?

Fue una carrera linda, tuve mucha tranquilidad, experiencia, eso me lo dieron los tropiezos de las carreras pasadas. Sé que tengo que dar mucho más y tengo que aprovechar lo que viene, la madurez.

¿Cómo evitó la sorpresa del 2017, cuando el malayo Azizul Awang atacó de lejos?

Esa vez no me sorprendí, fue muy fuerte el malayo y no lo logré alcanzar. Esta vez corrí tranquilo, pensando en la medalla. El arco íris se la prometí a mi hijo y por eso había que estar sin ansiedad. Corrí tranquilo.

¿Cuál fue la táctica?

Tomé decisiones. La rueda era Levy, eso se dio en ese momento, era estar pendiente de él, pero es que éramos seis finalistas y uno no debe descuidar al resto. Había que tener todo controlado y atacar en el momento ajustado.

¿Cómo se desarrolló la prueba?

Levy intentó coger la punta, pero se quedó y eso me favoreció, porque si él nos agacha la cabeza me hubiera tocado hacer otra cosa, pero aguantó dos vueltas y tuve con qué superarlo. En esos instantes es que la experiencia que he ganado me sirvió, porque tuve la tranquilidad de aguantar y salir en el momento justo.

Ya es campeón mundial, ¿ahora va por el oro olímpico?

Esa es mi meta, ser campeón olímpico. Quiero ser campeón mundial hasta que me canse. Ahora, comenzará la labor de preparar para seguir siendo el mejor, para ir por más medallas.

En este Mundial le falta el kilómetro, ¿puede ganar otro oro?

Hay que ir día a día, no se puede decir nada hasta que pasen las cosas. Hoy (ayer), hice clasificación en los 200, pero no corrí bien, tomé malas decisiones y quedé por fuera de la prueba. Tengo mucha fortaleza, no sé si para otra medalla de oro.

¿Qué hará en lo que resta del año?

Hay Juegos Suramericanos y Centroamericanos y del Caribe, además, vienen las copas mundo y hay que ir sumando puntos para la clasificación a los Olímpicos. Queremos que nos apoyen para hacer unas carreras en Alemania. Hay que correr para demostrar que eres el mejor.

¿Faltó fogueo internacional?

Las cosas de Dios son perfectas, pero sí hubiera ayudado mucho más esa preparación por fuera del país. Solamente tuvimos una Copa Mundo, los Juegos Bolivarianos y nada más, pero las ganas y la mentalidad de afrontar lo que viene me sirvió para esta medalla.

Con el oro en Holanda, pues el apoyo vendrá…

Me gustaría contar con más, hacer carreras fuera de Colombia. Pero no solo pienso en mí, lo hago por la generación que viene. Hay jóvenes con talento. Me accidento mañana y se frena todo el proceso, hay que aprovechar a que ganen experiencia. El país debe tener un proceso como lo hay en Alemania, Francia o en Inglaterra, que no solo tienen uno, sino varios corredores para ganar medallas.









Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @LisandroAbel