‘Llego en un 90 por ciento de condición’: Cala

Ganar la Vuelta a Colombia del año pasado le dio una inyección de confianza. Ahora habla más maduro y es bastante analítico. Aristóbulo Cala quiere defender con todas sus fuerzas el título de la competición ahora que es líder del equipo Strogman.



El ciclista de 28 años de edad fue sorpresa hace un año. Se les avivó a los candidatos tradicionales de siempre y en el ascenso al Picacho les ganó la Vuelta. Ahora será uno de los rivales a batir. Sus condiciones puras de escalador son sus credenciales para volver aspirar al título.

En entrevista con EL TIEMPO, Cala se mostró confiado, pese a venir de una caída en la Vuelta a Cundinamarca, en brindar espectáculo e ir de frente contra sus rivales.

¿Cómo se siente al llegar a defender el título de la Vuelta a Colombia después de romper la hegemonía de los mismos ciclistas ganándola siempre?

La verdad se siente un poco de tensión, pero la preparación que se hizo de cara a esta Vuelta a Colombia fue bastante buena y las sensaciones esta última semana han sido bastante positivas. Llegar como defensor de esta competición me deja un poco tranquilo, cuento con un excelente equipo que también llega en un buen estado de forma. Ahora hay que esperar cómo responden las piernas.

Se cayó en la Vuelta a Cundinamarca, ¿cómo está con su físico?

Infortunadamente tuve una caída en la Vuelta a Cundinamarca. Tuve que parar durante cuatro días. Mi madre estuvo complicada con su estado de salud y tuve que estar al pendiente de ese tema. Pero los entrenamientos que hemos hecho durante los últimos 10 días han sido bastante buenos. Estos días hicimos un reconocimiento por el Alto de la Línea y las sensaciones fueron buenas y creo que llego en un 90 por ciento de mi condición y espero adquirir el otro 10 por ciento en el transcurso de la Vuelta. Veremos qué pasa en el día tras día. Creo que vamos a hacer una buena carrera y daremos un bonito espectáculo.

Vuelve la montaña en grandes cantidades a la Vuelta a Colombia…

Esta Vuelta a Colombia está bastante combinada. Tendremos jornadas de alta montaña, media montaña, una contrarreloj bastante larga, que es de casi 43 km. Habrá calidad en todos los terrenos. Esta prueba estuvo muy bien planificada.



Nosotros los que somos escaladores puros tendremos tres opciones muy importantes en esta Vuelta así que las tendremos que aprovechar al cien por ciento. Ya vendrán jornadas en donde tendremos que estar atentos y poner el equipo a disposición.

¿Cuáles serán las etapas claves?

Para mí están en la que pasará por la Línea, la contrarreloj y el ascenso al Pichaco, que será en donde se va a definir el título. Esperamos llegar de la mejor manera a esas jornadas donde prácticamente vamos a definir la corona.

Se vuelve a subir al Picacho, subida en la que usted se puso de líder el año pasado, pero ahora tendrá más marcas…

El año pasado fue una etapa bastante abierta. Los llamados a llevarse el título se cuidaron demasiado. Aristóbulo Cala llegó a esa Vuelta siendo un gregario de tercer nivel, siempre apoyando a sus capos Óscar Sánchez, Camilo Gómez y Ómar Mendoza. Al haber tanta libertad en una etapa tan dura decidí atacar y saqué una gran diferencia. Pero este año será totalmente diferente, porque ya no me van a dejar la misma libertad que me dieron el año pasado. Este año vamos de frente contra los rivales y será una etapa en la que se puede sufrir demasiado. Habrá mucho calor cuando pasemos por Pescadero y al final subimos casi a 4.000 metros. Entonces es una etapa bastante desgastante y creo que es una etapa en la que se definirá la Vuelta a Colombia en un 50 por ciento.

Se le escucha muy centrado, más metido en su rol de capo…

El año pasado llegue como gregario y este año vamos como capo. Tenemos un equipo bastante joven. Todos estamos por debajo de los 30 años. No dejamos de ser un equipo con muy buenas condiciones. Ya con el rol de capo mis compañeros me respaldan al 100 por ciento. Desde el inicio iremos por todo a disputar la Vuelta conmigo y ellos están totalmente centrados en apoyarme hasta donde me den las fuerzas. La motivación está bastante elevada.

¿Cómo ve esa contrarreloj de 42,2 kilómetros?

Es una contrarreloj bastante larga. Es un recorrido que conozco bastante bien. Llevo viviendo en Boyacá cinco años y por allá será la crono. Se me viene muy bien a mis características de corredor. Será una prueba con bastante repecho. Es de bastante potencia. Creo que no la haré mal. Si queremos disputar el título debemos hacerla de la mejor manera. Si se amanece en un día crítica se puede perder 2 minutos con Álex Cano, Óscar Sevilla, Ómar Mendoza o Juan Pablo Suárez, quienes son los más especialistas en esta modalidad en nuestro país. Hay que estar en un buen día para tratar de perder el menor tiempo posible.

¿A qué rivales hay que mirar de reojo?

Los rivales van a seguir siendo los mismos. Están Álex Cano, Óscar Sevilla, Ómar Mendoza, Juan Pablo Suárez y Chris Horner, un corredor que es campeón de Vuelta a España. Hay bastantes opcionados.

Precisamente viene Chris Horner, un corredor campeón de Vuelta a España, pero tiene 46 años…

La verdad es que es un corredor con mucha experiencia, con muchos tanques y galones. No deja de ser un opcionado a ganar esta competición. Hace poco ganó una Vuelta a España, que no es nada fácil ganar una carrera tan importante en el mundo. Es un ciclista que hay que tener referenciado. Sube bastante bien y hay bastante montaña. Eso sí, creo que la altura le va a jugar en su contra.







Felipe Villamizar M.

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @felipevilla4