En Asturias, Nairo pedaleará 469 kilómetros antes del Giro

Nairo Quintana se ha olvidado de las polémicas, de las confrontaciones y de las críticas hacia la Federación Colombiana de Ciclismo, y retoma su carrera desde este sábado, cuando lidere el buen lote de ciclistas colombianos, que tomarán parte en la Vuelta a Asturias.



El pedalista boyacense afronta esta carrera, los últimos 471 kilómetros de preparación antes de afrontar su gran reto: el Giro de Italia, desde el próximo 5 de mayo.

No corre desde el 14 de marzo, cuando terminó de 45 en la etapa final de la Tirreno-Adriático, competencia que ganó por segunda vez. Llega a España con el fin de no solo hacer kilómetros para llegar bien al Giro, sino con la convicción de que se puede ganar.



“Voy a Asturias para coger ritmo para el Giro, es una carrera que me viene bien luego de los entrenamientos en Colombia”, señaló Quintana.



Nairo estará respaldado por un equipo joven, de caras nuevas en su mayoría, pero se destaca la presencia de su hermano Dáyer, de quien se habla que lo acompañará en el Giro.



Movistar, de los hermanos Quintana, será el único equipo del World Tour, la máxima categoría del pedalismo mundial, en esta competencia.

La Vuelta a Asturias constará de tres etapas. En la primera, de 169 kilómetros entre Oviedo y Pola de Lena, los corredores deberán afrontar la subida a cinco cumbres de tercera categoría en los puertos de Carballín Alto, el alto de La Trapa y el alto de Carabazo; este último lo cruzarán tres veces antes de llegar a meta.



Este domingo se disputará la que se considera la etapa reina, sobre 180 kilómetros entre Soto de Rivera y Cangas del Narcea, con dos puertos de tercera categoría, uno de segunda y final en el alto del Acebo, de primera categoría y 1.200 metros de altitud, donde se espera que luzcan los escaladores y destaquen los candidatos a ganar la vuelta.

La última fase a la Vuelta, desde Cangas del Narcea, tendrá un recorrido de 120 kilómetros con un puerto de tercera categoría y otro de segunda con final en la capital asturiana, propicio para los embaladores si el pelotón se decide a no tolerar que prospere alguna escapada. El plato está servido para un nuevo triunfo del ciclista colombiano.



Colombia tendrá más ciclistas en el lote. Aldemar Reyes y Hernán Aguirre serán los hombres principales de Manzana Postobón, escuadra que sigue experimentando en pruebas ibéricas con miras a la Vuelta a España.



Reyes ya corrió tres pruebas en Europa este año: Vuelta al Algarve, Vuelta al Alentejo, donde ganó la montaña, ambas en Portugal, y la Vuelta a Cataluña, carrera en la que fue sexto en la jornada final en Barcelona.



Bicicletas Strongman también tiene un gran objetivo: ser protagonistas. Aunque el equipo de Luis Cely ha sufrido dos bajas serias, tiene con qué hacer una buena presentación. Mientras sus compañeros pedalean en España, Jhonatan Millán se recupera en Italia de una operación del brazo derecho, luego de la fractura del húmero. Camilo Gómez tuvo una fractura compuesta del borde cubital de la base de la falange proximal del dedo pulgar, lo que le impide apretar o cerrar la mano para apoyarse en el manubrio.



Medellín tendrá como jefe de filas al español Óscar Sevilla, con una apuesta seria de su DT, José Julián Velásquez.



“Esperamos ratificar el buen desempeño que hemos logrado tener en las carreras de Colombia, pero ahora en Europa, especialmente en España”, dijo Velásquez.

La escuadra colombiana tendrá, además, a Wéimar Roldán, Juan Esteban Arango, Wálter Vargas, Robigzon Oyola, Cristhian Montoya, Nicolás Paredes y Brayan Ramírez.



DEPORTES