El Tour de Francia no dejaría correr al británico Chris Froome

22 de marzo 2018 , 07:43 a.m.

22 de marzo 2018 , 07:43 a.m.

Según la agencia Press Association, el Tour de Francia impediría que el ciclista británico Chris Froome compita en la edición de 2018, hasta que no se resuelva su caso de posible dopaje.

ASO, organizador del Tour, podría estar presionando a la UCI para que tome una decisión al respecto antes de julio, de lo contrario podría impedir la participación del ciclista británico, cuádruple vencedor del Tour de Francia y quien podría no optar al quinto título el próximo verano.



La decisión se daría luego de que el presidente de la UCI, David Lappartient, dijo que el caso no estará resuelto antes del Giro de Italia. Pero el pasado miércoles, después de que la UCI presentara su nueva estrategia para combatir el dopaje mecánico, dijo que la decisión "debe estar sobre la mesa antes del Tour de Francia.



El caso del control anormal de Froome está todavía en fase de instrucción. El británico tiene la posibilidad de seguir compitiendo debido a que no fue suspendido provisionalmente debido a la naturaleza de la sustancia detectada en ese análisis de la Vuelta a España de 2017, el salbutamol, en una concentración mayor al doble autorizado.

Mientras tanto, se confirmó la participación de Froome en el Tour de los Alpes, que presentaron este miércoles la próxima edición (16-20 abril). Para Froome, que ya corrió en febrero la Ruta del Sol (10º) y luego en marzo la Tirreno-Adriático (34º), el Tour de los Alpes servirá como último ensayo antes del Giro de Italia, cuya salida está prevista el 4 de mayo en Jerusalén.



DEPORTES

*Con información de AFP y EFE