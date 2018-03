El Tour de Francia tendrá bonificaciones en los esprints intermedios

Una bonificación en los esprints será disputada en la parte final de cada etapa del Tour de Francia, hasta la llegada a la montaña, anunció este jueves el director de carrera, Thierry Gouvenou, con ocasión del acto conmemorativo de 'a cien días del inicio' del evento, en el departamento de La Vendée (oeste).

Ese esprint estará situado entre 30 y 8 kilómetros antes de la llegada y dará bonificaciones de 3, 2 y 1 segundos para los tres primeros, hasta la novena etapa incluida (Roubaix), que marcará el fin del primer acto del Tour antes de los Alpes.



"Hemos decidido incluir las bonificaciones en el curso de la etapa, lo que será un plus para los atacantes", declaró Thierry Gouvenou, precisando a la AFP: "Estos esprints no estarán forzosamente situados en el llano. Estarán colocados en lugares estratégicos".



El ciclista que se lleve el primer esprint de bonificación no se asegurará el 'maillot' amarillo al término de la primera etapa, el 7 de julio, en Fontenay-le-Comte. Como prevé el reglamento internacional, el régimen de bonificaciones en la llegada es superior al del esprint intermedio, es decir 10, 6 y 4 segundos a los tres primeros de la etapa.



"Teníamos que incluir una etapa dedicada a los esprinters", estimó Thierry Gouvenou, durante el reconocimiento del final de la primera jornada, programada entre Noirmoutier-en-l'Ile y Fontenay-le-Comte (189 km).



"El recorrido es muy llano. La primera parte, frente al mar, está bastante protegida, pero después entramos en la Marisma de Poitou y podríamos, si hay viento de costado, encontrarnos con un pelotón roto. Los esprinters van a disfrutar en el final", señaló.





AFP