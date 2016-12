Mariana Pajón escribe su historia con letras de oro

Ya es una costumbre que a finales del año, cuando se hacen los análisis de lo que pasó en el deporte colombiano, de los atletas que se destacaron por sus logros el nombre de Mariana Pajón Londoño sea escrito en letras doradas.



Este 2016 no ha sido la excepción, porque la deportista de 25 años, nacida el 10 de octubre de 1995 en Medellín, se destacó, no solo ganó dos medallas en el Mundial de BMX, sino que al obtener el oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro se convirtió en la primera deportista colombiana en colgarse dos metales dorados en estas justas, luego del primer lugar en Londres 2012.



Mariana tuvo dos retos importantes, dos asignaturas pendientes, las que pasó sin problema, las que no aplazó por ninguna circunstancia.



La primera, en el patio de su casa: el Mundial de BMX. Era la estrella, la 'Primera Dama' y fue una excelente anfitriona.



No solo ganó la medalla de bronce en la competencia contrarreloj, sino que al día siguiente obtuvo el oro, en un sueño que se convirtió en realidad.



“No podía ser para menos, este torneo se organizó en Medellín, era en mi casa, en mi cuidad y no podía fallar, por eso tanta alegría”, señaló en aquella ocasión Pajón.



Ya, tranquila, sin afán, con la primera meta cumplida, Mariana siguió la preparación con miras a los Olímpicos, otro gran objetivo de la temporada.



Llegó a Río de Janeiro como la gran favorita y lo reflejó en la hermosa pista de Brasil.



La competencia fue una fiel copia de la final de Londres 2012, Pajón arrancando de primera en el lote, pedaleando con toda, sin mirar atrás, no se dejó alcanzar de nadie, superó los obstáculos con categoría, cruzó la línea de meta y celebró.



“La verdad es que me siento muy orgullosa de lo que somos, del país en el que nacimos, porque lo que hemos hecho es fruto de un sacrificio, de un trabajo, de trazarse unos sueños y cumplirlos, así como lo hacen los millones de compatriotas”, escribió ese día para EL TIEMPO.



Su hoja de vida es grande, casi que interminable, acabó como segunda en el escalafón del BMX de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en 2016, pero ahí no para todo.



En la historia de Mariana Pajón figura que se ha colgado medallas de oro en los Juegos Bolivarianos 2004 y 2009, Juegos Suramericanos 2010 y 2014, Centroamericanos y del Caribe 2014 y en los Panamericanos de 2011 y 2015.

Por todo lo anterior, es que, sin duda, es una de las atletas más importantes y ganadoras en la historia del deporte colombiano.



Lisandro Rengifo

Redactor de deportes

@lisandroabel