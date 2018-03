La idea del Sky es ganar el Giro, Tour y Vuelta con Egan Bernal

Egan Arley Bernal Gómez solo tiene 21 años, apenas hace su primer año en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo, con el Sky, el mejor equipo del mundo, el que le seguía los pasos desde hace dos temporadas cuando llegó a Europa y con el que se la jugará en el futuro para ganar el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, el gran objetivo de la escuadra británica con el colombiano.

No les da miedo apostar por él, no les tembló la mano para ofrecerle un buen contrato y mucho menos para llevarlo poco a poco, sin afanes, aunque él mismo se ha encargado de responder a la exigencia en estos primeros meses del 2018.



Sky cree que con el zipaquireño pueden seguir ganando las tres grandes, como lo vienen haciendo con Bradley Wiggins y Chris Froome, pues confían en su potencial, en la cabeza fría y el liderazgo que ha mostrado Bernal en solo 21 días de carrera con la casaca de la escuadra británica.

Fichamos a un joven para eso, para prepararlo, tiene calidad y aunque debe mejorar mucho trabajamos para eso FACEBOOK

TWITTER

“La idea es que a largo plazo se gane el Giro, el Tour y la Vuelta con Bernal, para eso lo trajimos. Ha demostrado que puede ser un líder. Fichamos a un joven para eso, para prepararlo, tiene calidad y aunque debe mejorar mucho trabajamos para eso. Es un corredor para carreras de tres semanas, un gran fondista”, le dijo a EL TIEMPO Xabier Zandio, uno de los directores deportivos del Sky.



Hasta el momento, Egan Bernal ha recorrido 1.838 kilómetros en solo las competencias del World Tour, y está a 154 de realizar su mejor actuación, de acabar de segundo en la Vuelta a Cataluña y ser el mejor joven, en la segunda carrera de este circuito en la que ha tomado parte. Y en esas pruebas ha sido sexto en la general del Tour Down Under y ganó el mejor joven.



Además, se colgó el oro en la contrarreloj individual del Nacional de Ruta, y fue el campeón de la Colombia Oro y Paz, en la que dejó como escoltas a Nairo Quintana y a Rigoberto Urán, segundo y tercero, respectivamente, en la general, lo que hizo mucho más grande su título.

Tenemos muchas expectativas con Egan, muy altas, y lo que ha demostrado en estas cinco carreras nos dejan muy satisfechos y seguros de que no nos equivocamos al contratarlo FACEBOOK

TWITTER

“No ha sido ninguna sorpresa lo que ha hecho, para nada. Esperábamos ese rendimiento y esperamos mucho de él en los próximos años. Tenemos muchas expectativas con Egan, muy altas, y lo que ha demostrado en estas cinco carreras nos dejan muy satisfechos y seguros de que no nos equivocamos al contratarlo”, agregó el DT.

Un fuera de serie

Bernal ha descrestado, aunque en el equipo dicen que hace el trabajo que se le encomienda, lo que se traduce en estar adelante, peleando los primeros lugares de la general, el mundo del ciclismo hasta ahora lo está conociendo.

No es fácil que un ciclista con 21 años llegue al World Tour y se abra paso; a la mayoría el cambio se le hace difícil FACEBOOK

TWITTER

“Hace dos años lo seguíamos. Desde que llegó al ciclismo de Europa lo teníamos en el radar. Y este año se ha estrenado de la mejor manera. No es fácil que un ciclista con 21 años llegue al World Tour y se abra paso; a la mayoría el cambio se le hace difícil; a él, no. Se ha adaptado de una forma impresionante, es como si tuviera varios años corriendo acá y eso es bueno”, señaló Zandio.



El jueves pasado, Bernal fue gran protagonista de la etapa reina de la Vuelta a Cataluña. Fue el único que aguantó el paso de Alejandro Valverde y Nairo Quintana, quienes desparramaron el lote a punta de ataques.

Xabier Zandio, DT del Team Sky. Foto: Tomado del @TeamSky

Zandio dice que al colombiano se le ve calidad, a pesar de su juventud, Egan tiene buen sentido de la ubicación en el lote, sabe a dónde llegar y sin la experiencia de otros sabe abrirse camino cuando la etapa está a punto de terminar y los nervios se apoderan de los líderes.

Le falta mejorar mucho, ganar más campo, pero aunque ha ganado el nacional contrarreloj, es un tema en el que hay que hacer énfasis FACEBOOK

TWITTER

“Le falta mejorar mucho, ganar más campo, pero aunque ha ganado el nacional contrarreloj, es un tema en el que hay que hacer énfasis. Lleva poco tiempo y su juventud le sirve para ir adecuándolo más en estos esfuerzos, sin duda”, aseguró el técnico.



El año pasado, Bernal cumplió uno de sus objetivos: ganar el Tour de l’Avenir, una prueba para Sub-23 y que han ganado otros grandes nombres, como Nairo Quintana, Esteban Chaves, Martín Ramírez, Miguel Indurain, Laurent Fignon y Greg Lemond, entre otros.

Es que nosotros no contratamos a cualquiera. Los corredores que están en el Sky son de calidad y a eso responde Egan FACEBOOK

TWITTER

“Es que nosotros no contratamos a cualquiera. Los corredores que están en el Sky son de calidad y a eso responde Egan”, precisó.



Bernal no solo se ha destacado como ciclista, también como persona. Zandio cuenta que el pedalista nacional es educado, con las ideas claras, sabe lo que quiere y es buen compañero.



“Es un líder, tiene ambición, de eso se han dado cuenta ustedes y el mundo. A unos les cuesta echarse al hombro una responsabilidad; a él, no. Es un corredor distinto a los demás que tienen la misma edad”, declaró Zandio.



Hoy, Bernal subirá al podio de la Vuelta a Cataluña, el primero de su carrera en el World Tour y en tan solo 1.992 kilómetros recorridos en esta categoría. Con el tiempo, lo esperan el Giro, Tour y Vuelta.











Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @lisandroabel