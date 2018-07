Sky, único equipo con dos cartas para ganar el Tour de Francia

El poderío del equipo Sky en el ciclismo mundial vuelve a reflejarse en esta edición del Tour de Francia. Sus potentes corredores hieren al pelotón ciclístico, que no ha sido capaz de encontrarle una grieta para poder lastimarlo y ponerlo a tambalear. Marcan el ritmo de las etapas de montaña, seleccionan la carrera y dejan a sus oponentes sin fuerzas ni recursos para poder combatir. En esta ronda gala, además, están jugando a dos bandas. Tienen al todopoderoso Chris Froome, quien va por el quinto título de la prueba, pero al mismo tiempo tienen a un sorprendente Geraint Thomas vestido de amarillo y que ante cualquier eventualidad o decisión de equipo podría levantar el trofeo en París.

“Froome es evidentemente el líder. Ha ganado seis grandes vueltas mientras que para mí una prueba de tres semanas entra dentro de lo desconocido (como líder)”, afirmó Thomas una vez se enfundó la camiseta amarilla, despejando las dudas sobre un liderato.



Esta no es la primera vez que el Sky se ve en esta encrucijada de tener a un líder definido y un gregario más fuerte que él. En el 2012, en la Vuelta a España, Bradley Wiggins era el capo de la escuadra británica y Froome su mano derecha. En carrera, la estrategia de contener a Froome, que estaba más fuerte, para ayudar a Wiggins, no funcionó: perdieron el título con el español Juanjo Cobo. Al siguiente año pasó lo mismo en el Tour, pero el respeto se mantuvo y Wiggins terminó como el campeón.



Sin embargo, en el ciclismo actual los equipos no quieren dejar a la deriva sus posibilidades de ganar y por eso disponen de unas escuadras competitivas con hasta tres líderes, teniendo como meta ganar con el que sea.



“El ciclismo ha cambiado un poco. Antes el líder era uno solo, pero ahora se puede salir con dos, obviamente, respetando lo que ha conseguido cada uno, por eso en el papel el líder es Froome. Pero en el equipo se ha evolucionado un poco, como cuando estaba Wiggin de líder y ganó el Tour e hicieron el 1-2 con Froome. Ahora se está viendo acá en este Tour”, le dijo a EL TIEMPO Sergio Luis Henao, corredor del equipo Sky y uno de los gregarios de lujo de Froome en los tours anteriores y el pasado Giro de Italia.

Posibilidades de cambio

Froome, a sus 33 años, tiene un palmarés dorado. Ganador de cuatro tours, una Vuelta a España, un Giro de Italia, además de otras carreras del World Tour está por encima de Thomas (32 años), que no tiene títulos en alguna de las carreras grandes, pero sí ha ganado la París-Niza, Criterium Dauphiné y Tour de los Alpes.



Sin embargo, Froome no tiene problemas con ponerse el overol y trabajarle a Thomas. Ya lo hizo en la Tirreno Adriático de este año cuando estaba acumulando kilómetros para el Giro y ahora en este Tour de Francia.



“Falta una semana y será fundamental, en especial para Thomas, que le cuesta la última semana, pero esperemos que está no sea así y sea pueda hacer el 1-2 sin importar el orden. Es claro que el equipo respeta a Froome como a Thomas y obviamente se está enfocado en los dos”, añadió Henao.



Para el corredor colombiano, Froome es el que puede tener toda la responsabilidad y así se lo hacen ver sus rivales que siempre están pendientes de su marcaje, algo que le puede dar más libertad a Thomas.



“Ahora todos marcan a Froome por lo que hizo en el Giro, por el corredor que es y porque de pronto saben que es el más regular de los dos, pero Thomas ha aprovechado la posición en la que está y si esto sigue así yo creo que es muy probable que Geraint se quede con el Tour porque la presión y las marcas caerán sobre Froome”, comentó.



Los antecedentes, y como es normal, el liderato de un ciclista en un equipo solo corren peligro si sufre un retraso en la clasificación por un percance mecánico o falta de fuerzas. De resto, siempre se ha mantenido. La tercera semana del Tour, que arranca mañana, definirá todo.



“Ambos están muy fuertes. Froome es más regular en tres semanas, tiene más fondo y resistencia, lo que de pronto le falta a Thomas, que siempre ha estado ahí, pero le cuesta al final. Lo he visto muy fuerte (a Thomas) y pienso que ambos están en un gran nivel. Yo veo que va a depender mucho de la propuesta de los otros equipos y lo que se haga en la carrera para ver cómo se definiría eso entre los dos, pero tranquilamente podrán hacer el 1-2”, concluyó.



Los Pirineos marcarán la sentencia en el Tour de Francia y hay que esperar cómo responde ahora el Sky sin Gianni Moscon, excluido de la competición por una agresión a un rival en carrera. Todos los caminos conducen a un nuevo título para la escuadra británica, que no deja de mandar en el ciclismo mundial en todas las pruebas en las que participan. ¿Froome o Thomas? Qué las piernas definan a su líder.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4