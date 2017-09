‘El podio de la Vuelta a España no es imposible’: Alberto Contador

Alberto Contador (Trek) dijo durante la jornada de descanso que no se conforma con un puesto entre los diez primeros de la general y que “el podio no es imposible”.



“El podio está complicado, pero quedan etapas importantes y se puede intentar aún. Después de la etapa de Andorra creían que ya no podía aspirar al podio y dije que era probable. Ahora, después de Sierra Nevada, se ha complicado porque hay rivales muy fuertes, como Miguel Ángel López. Pero creo que el podio no es imposible”, dijo.

Noveno en la general a 3.55 de Chris Froome, el ciclista madrileño espera a la cronometrada de este martes y piensa en los tres finales en alto que restan.

Los objetivos los dictará la carrera, hay cuatro etapas exigentes que marcaran la Vuelta: la crono y luego los tres finales en alto, sobre todo Los Machucos y el Angliru FACEBOOK

“Los objetivos los dictará la carrera, hay cuatro etapas exigentes que marcaran la Vuelta: la crono y luego los tres finales en alto, sobre todo Los Machucos y el Angliru. A ver cómo salgo de la crono para ver si es posible el podio o centrarme en un triunfo de etapa”, comentó.

Contador ha sido uno de los ciclistas más queridos por la afición y quiere cerrar su trayectoria con un podio en la Vuelta a España. Foto: EFE

Contador se mostró contento con la Vuelta, salvo la etapa de Andorra, que le condicionó para ir “a contrapié desde entonces”. “Sin aquella etapa hubiera planificado la carrera de otra forma en la lucha por la general”, dijo.



Admitió Contador la fortaleza de Froome y de su equipo y señaló que se seguirá guiando por motivaciones y atacará si se lo pide el cuerpo, ya que es su manera de competir.



“Mi forma de correr es porque soy así, no por agradar. Podría ser cuarto o quinto y correr más conservador, moviéndome lo menos posible, pero soy de otra manera”, concluyó.



Ya sobre la contrarreloj de este martes, de 40 km y llana, Contador cree que va a hacer diferencias y que las hará a favor del líder, ya que considera que a Froome le va a la perfección. Aunque también cree que en las próximas etapas “el Astana, con Miguel Ángel López, puede hacer mucho daño al británico.



“En Los Machucos y el Angliru es cuestión de forma de cada uno y podrán a cada uno en su sitio”, vaticinó sobre las dos últimas grandes etapas de la Vuelta 2017, las del miércoles y el sábado.

EFE