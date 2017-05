El Giro: historia de una pasión por el ciclismo

Tullo Morgagni era un redactor del periódico La Gazzetta dello Sport (Italia). Era un hombre inquieto, que le gustaba innovar. Pertenecía a la nómina del medio de comunicación, pero no solo era el encargado de llenar las páginas con sus escritos, también fue el hombre que integró un selecto lote que se propuso darles vida a legendarias carreras como Giro de Lombardía (1905) y la Milán-San Remo (1907), hoy en día grandes clásicas de un día.

Su amor por el ciclismo era gigante, tal vez más grande que los 301.340 metros cuadrados de la superficie de Italia, un país que ama al deporte, una nación apasionada por la bicicleta. Eso llevó a Morgagni a pensar más allá, a que en su cabeza rondaran varias ideas de no solo dar a conocer más al ciclismo, sino que su trabajo fuera más reconocido.



En 1908, la rivalidad entre el periódico Corriere della Sera y La Gazzetta estaba en su furor. Corriere organizaba el Giro de Italia en Automóvil y tenía en mente crear el Giro de Italia en bicicleta, pero Morgagni le ganó en el embalaje, fue y le planteó la idea a su director, Eugenio Camillo Costamagna, de ‘copiar’ el Tour de Francia, una prueba por etapas de varios días por el país. El proyecto cayó bien y comenzó el trabajo.



El 7 de agosto de 1908, bajó la capitanía de Morgagni, Costamagna y Armando Cougnet, La Gazzetta le dio la noticia al mundo, anunció la creación de la prueba, cuya primera edición partió el 13 de mayo de 1909 en Milán, incluyó ocho etapas, tuvo un recorrido de 2.448 kilómetros y el ganador fue Luigi Ganna.

Y ya han pasado 108 años y 99 ediciones. La del centenario rueda desde el viernes pasado, con un lote de 195 ciclistas, cinco colombianos, y uno de ellos, Nairo Quintana, como favorito.



El Giro es una leyenda de gigantes porque los mejores ciclistas del mundo han escrito su historia, han sido los protagonistas de alegrías, tristezas, triunfos, derrotas y frustraciones, cosas del diario vivir que han hecho parte de estas 100 ediciones de la que, para muchos, es considerada la segunda mejor carrera del mundo, pero la más dura.



Año tras año, las batallas que han librado los ciclistas han sido infernales. Que la competencia se lleve a cabo en primavera ha sido un aspecto distintivo, eso la ha marcado, porque no se ha ido del todo el frío, y la lluvia, la nieve y el piso mojado han tenido mucho que ver en esta, la carrera más dantesca y peligrosa en comparación con el Tour y la Vuelta a España.

La prueba solo se ha visto interrumpida por las guerras mundiales. Es la única carrera del planeta en la que su líder porta una camiseta distinta a la amarilla, en este caso la rosada, por eso al Giro se le denomina la ‘carrera rosa’. La camiseta nació en 1931, gracias a que las páginas de La Gazzetta son de ese color, y el primero que la lució fue Learco Guerra.



Una sola mujer ha corrido el Giro, fue Alfonsina Estrada, en 1925, por eso la prueba también se conoce con el nombre de ella. Estrada llevó el número 72, pero no pudo terminar la prueba, pues perdió tiempo y llegó fuera del límite.



Los nombres de los mejores corredores del mundo figuran en el álbum de oro, pero el del italiano Alfredo Binda es uno de los más importantes. Binda ganó con mucha facilidad las pruebas de 1926 a 1929, y la organización, en aras de abrir la competencia,

Coppi vs. Bartali

Dos grandes figuras del ciclismo italiano hicieron mítico el Giro: Fausto Coppi y Gino Bartali. La historia de esta rivalidad no solo es deportiva, también tocó el tema histórico, cultural y religioso. Coppi, quien ganó cinco veces la carrera, al igual que Binda y el belga Eddy Merckx, era un hombre de izquierda, ligado al comunismo, que se enamoró de una mujer casada y murió de malaria el 2 de enero de 1960. Bartali fue todo lo contrario. Apodado el ‘Monje’, ganó tres veces el Giro y la historia de sus enfrentamientos en carretera y fuera de ella con Coppi son parte de la rica historia de la competencia. Los dos se enlistaron en el ejército, fueron a la guerra, Bartali salvó la vida de unos 800 judíos porque llevó sus pasaportes falsos en los tubulares y el manillar de su bicicleta, al menos eso se conoció tras su fallecimiento, el 5 de mayo del 2000.



Esa lucha Coppi-Bartali dividió al país ciclístico y, para muchos, fue el comienzo de una nueva vida de este deporte en Italia.



“Nosotros los italianos decimos que el Giro es la mejor carrera, porque amamos el ciclismo, porque la bicicleta es un ícono en el país. Para un ciclista italiano correr el Giro es una religión, una obligación, es la prueba de Italia. La gente acá ama al ciclismo, lo vive día a día, no se pierde carrera o la sigue por la radio, la televisión y la prensa”, le dijo a EL TIEMPO Alessandro Petacchi, quien obtuvo 22 victorias parciales en su paso por la ‘carrera rosa’.

La leyenda del Giro no solo la han escrito los italianos; los españoles, belgas, suizos, daneses, franceses y colombianos han sido protagonistas, forman parte de una historia viviente y que difícilmente se puede olvidar.



Bien lo decía Felice Gimondi en EL TIEMPO hace unas semanas: “El Giro es una manifestación del amor de todo un país por el ciclismo y los corredores. La competencia es una demostración de que Italia siempre ha sido una nación que está pendiente de este deporte, que lo ha amado, y eso ha pasado a través de esos 100 años”. Gimondi fue otro de los grandes, pues en tres ocasiones lució la camiseta de campeón, y su nombre está escrito con letras de oro, porque ha sido el corredor que más veces ha visitado el podio: 9.



A su lado aparecen nombres de la talla de Mario Cipollini, quien con 42 etapas ha sido el más ganador; de Merckx, que tiene el récord del ciclista que más días se ha vestido como líder: 76, mientras que Bartali ha sido el que en más ocasiones, siete, se ha ganado el título de mejor escalador.

No podemos comparar el Giro con el Tour y la Vuelta, las tres son muy difíciles, pero el clima, el frío y la nieve la hacen diferente

“No podemos comparar el Giro con el Tour y la Vuelta, las tres son muy difíciles, pero el clima, el frío y la nieve la hacen diferente. Hay que tener temple para superar las temperaturas bajo cero en las que se compite, por eso el Giro es diferente, es la vida de un país, una pasión”, agregó Petacchi.



Colombia ha estado ligada a la historia de la competencia italiana. El primero en embarcarse en esa gran aventura fue Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez, quien, por fortuna, les abrió las puertas a más pedalistas de nuestro país, gracias a su pundonor y ganas de salir adelante. No solo fue el primero en formar parte del lote, sino el que abrió la brecha de las victorias parciales, tras sus triunfos en 1973 y 1975, número que hoy va en 21.



Luis Alberto Herrera es otro de los referentes del ciclismo nacional que posee su página gloriosa. El ‘Jardinerito de Fusagasugá’ tiene su historia en el Giro: ganó tres etapas y fue campeón de la montaña.



“Nunca había experimentado tanta gente encima de los ciclistas, y en Italia lo viví. Es impresionante como el público vive el ciclismo. La afición es mucha, siguen la carrera, es una tradición, es una fiesta lo que se vive con el paso de la caravana. Allá sí que se siente el verdadero amor por la bicicleta”, precisó Herrera.



Al igual que ellos, han escrito páginas gloriosas hombres famosos como Francesco Moser, Giuseppe Saronni, Bernard Hinault, Gianni Bugno, Miguel Induraín y Marco Pantani, tal vez el último gran héroe del ciclismo italiano.



Ellos han sido los culpables de que el Giro haya progresado, de que el mundo siga paso a paso, etapa por etapa, kilómetro a kilómetro las incidencias de la prueba cada año.

“Lo que más destaco es la gente, el público se va de frente con el Giro, es impresionante la afición. Usted nunca ve la carretera sola, el paso por los pueblos pequeños es una locura y ni se diga cuando la salida o la meta es en una gran ciudad”, comentó José Jaime González, ganador de una etapa y campeón en dos ocasiones del título de la montaña.



Y agregó: “La gente es muy apasionada por el ciclismo, en Italia ese deporte es una religión. Sus ídolos son por siempre, los adoran mientras ganan y cuando pierden. A mí me fue bien, no me cobraban cuando entraba y comía en un restaurante, son agradecidos con el ciclista. Con decirle que yo soy más conocido en Italia que en Colombia”.



Por eso es que el ciclista se entrega a la carrera, a la gente. Hace posible el espectáculo, no se esconde, da la cara y cada día lucha por la victoria, así en el intento se pierda todo, hasta la vida, como les ha pasado a Orfeo Ponsin (1952), Juan Manuel Santisteban (1976), Emilio Ravasio (1986) y Wouter Weylandt (2011).



El Giro llega a su edición 100 y tal y como ha sucedido en las 99 anteriores, Italia y el mundo ciclístico se encargarán de que la competencia siga siendo una leyenda.





Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO