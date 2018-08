Si Landa no va la Vuelta: malo para el equipo, bueno para Nairo

Las próximas tres semanas son decisivas para el ciclista Mikel Landa (Movistar), que necesita estar listo para correr la Vuelta a España desde el 25 de agosto, y aunque nadie lo ha descartado, sí será difícil que integre el equipo al lado de Alejandro Valverde y Nairo Quintana.

Landa se recupera de la fractura sin desplazamiento de la vértebra lumbar L1, que le ocasionó una caída el sábado pasado en la Clásica de San Sebastián, se ha puesto en manos de los médicos del equipo de fútbol Alavés, todo en busca de ‘salvar su cupo’, de ir a la Vuelta.



Si Landa logra salir de este problema, algo que se ve difícil, el más beneficiado será el Movistar, porque contaría con tres hombres fuertes con quienes peleará el título y sus rivales tendrían un dolor de cabeza más.



Al equipo de Eusebio Unzpue no le queda otra que salvar su temporada en la Vuelta, por eso es que se hace necesario que a la carrera vaya lo mejor de su nómina, sus mejores hombres y nombres, y Landa es uno de ellos, como Nairo y Valverde.



El triunfo de etapa y el cuarto lugar en la general del ecuatoriano Ríchard Carapaz fue lo mejor del equipo en el Giro, una buena actuación en una prueba a la que no le apostaron.



Y en el Tour la idea era ganarlo, luchar el podio, y por eso fueron con sus tres estrellas (Nairo, Landa y Valverde), pero allí solo se registró el triunfo de etapa con el boyacense y el séptimo lugar con Landa, un resultado que no estaba en los planes, porque el objetivo era otro.



Por eso es que en la Vuelta a España Movistar va a cuadrar caja, a salvar la temporada, correrá en casa, con los ojos de su principal patrocinador, también español, encima.



Y mientras la escuadra perdería sin Landa, Nairo Quintana ganaría, porque el equipo le trabajaría solo a él, el boyacense sería la carta principal para la lucha por el podio.

Toda la labor sería dirigida hacia un Nairo que tendrá la gran oportunidad de sacarse el clavo del Tour de Francia, de ratificar que es el líder de un Movistar con Mikel Landa o sin él.



