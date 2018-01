El equipo Orgullo Paisa no correrá la carrera Colombia Oro y Paz

Una triste, pero obligada decisión ha tenido que tomar este miércoles la directiva del Orgullo Paisa de ciclismo, tras la negativa de la Unión Ciclista Internacional para que el equipo exhibiera en su casaca el logotipo de su principal patrocinador Antioqueño-Antioqueño: renunciar a ser continental y obviamente a su participación en la prueba 2.1. Oro y Paz.

Después de varios intentos, el nuevo órgano de administración del equipo y el gerente, Mauricio Ardila, tuvieron que desistir de participar en la carrera más importante que ha tenido Colombia en toda su historia, porque, según la UCI, los equipos continentales no pueden exhibir en sus uniformes logotipos o nombres de licores en su camiseta.



No obstante, el equipo argumentó en varias oportunidades que en la camiseta no aparecía explícito el nombre de Aguardiente Antioqueño, producto de la Fábrica de Licores de Antioquia, que ha patrocinado al equipo en toda su historia.



En la camiseta, desde hace algunos años aparece la leyenda Antioqueño-Antioqueño, que hace referencia a la región de donde es oriundo el equipo.



“Después de 1 mes de grandes esfuerzos para que la UCI entendiera que era un patrocinio de 24 años, que era un tema de gobierno y que de aquí han salido corredores como Rigoberto Urán, Sergio Luis Henao y Fernando Gaviria, tuvimos que tomar la decisión de renunciar ser continentales, antes que renunciar a nuestro principal patrocinador. Nunca nos dieron una respuesta positiva. Por esta razón, desistimos de ser continentales y, obviamente, de participar en la carrera 2.1 Oro y Paz”, comentó con tristeza Mauricio Ardila, nuevo gerente deportivo del Orgullo Paisa.



La intención del Orgullo Paisa es honrar el compromiso que tiene con sus principales patrocinadores: Antioquia piensa en grande, Aguardiente Antioqueño, Indeportes Antioquia, el IDEA y la Lotería de Medellín. Por eso, el equipo seguirá con su proceso de entrenamiento. El viernes y domingo competirá en el campeonato nacional de ruta y luego en las carreras de orden nacional.



