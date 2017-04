Wílmar Paredes fue segundo en la Clásica Primavera

09 de abril 2017 , 11:12 a.m.

El ciclista español Gorka Izagirre (Movistar) se impuso este domingo en la Clásica Primavera de Amorebieta, carrera vizcaína de 171,5 kms. de categoría 1.1 Elite, que puso broche a una semana de ciclismo de elite por las carreteras vascas, y en la que el colombiano Wílmar Paredes fue segundo.



El guipuzcoano aprovechó el golpe de pedal que le dio esta semana su participación en la Vuelta al País Vasco y su presencia en la escapada decisiva de la carrera para mantener la dinámica ganadora de su equipo tanto en la Clásica de Amorebieta, en la que Movistar venció también en las dos ediciones anteriores, como en esta semana, en la que Alejandro Valverde logró su primera 'Itzulia'.

El mayor de los Izagirre forjó su victoria con un ataque en el descenso del último de los tres pasos por el Alto de Muniketa-Montecalvo (2a), situado a 14 kms. de meta, en el que logró una ventaja de 10 segundos sobre sus siete compañeros de escapada.



Gorka amplió a 17 segundos su ventaja a 4 kms. de meta y ese colchón de tiempo le permitió ganar con autoridad la carrera.



A seis segundos del de Ormaiztegi llegó el grupo de sus siete compañeros de fuga encabezado por el colombiano Wilmar Andrés Paredes (Manzana Postobón) y el portugués Rui Vinhas (W52-FC Porto).



El pelotón, liderado por Eduard Prades (Caja Rural) y Jesús Herrada (Movistar), cedió 21 segundos en la llegada. En un día casi veraniego que parecía cuestionar el nombre de la clásica, la primera parte de la carrera, la llana de unos 100 kms., estuvo marcada por una escapada casi de salida de cinco corredores que llegaron a tener cuatro minutos y medio de ventaja. Ese quinteto lo componían los españoles Daniel López (Burgos BH), José Carlos Núñez (Dare Viator Partizan), Julio Alberto Amores (Inteja Dominicano) y el Ángel Rebollido (W52-FC Porto) y el colombiano Fernando Orjuela (Manzana Postobón).



Esa primera fuga murió en la primera de las tres subidas a Montecalvo y la cogió el testigo otra con nombres más importantes en el grupo de ocho que se fue por delante.



El más importante el de Gorka Izagirre (Movistar), uno de los grandes favoritos al triunfo y a la postre ganador. Junto al guipuzcoano, Garikoitz Bravo (Euskadi-Murias), Oscar Pujol y Salvador Guardiola (Ukyo), Ibai Salas (Burgos BH), el austríaco Nicholas Schulz (Caja Rural), Paredes y Vinhas.



Ese grupo pasó por delante las dos primeras ascensiones a Montecalvo. La primera desde Arriandi (3 kms. al 7,16 por ciento de desnivel) y las dos últimas desde Zugastieta (5,1 al 5,35). Las diferencias no fueron muy importantes, pero se acercaron al minuto y eso puso en alerta al Caja Rural y al Sporting-Tavira que intentaron la caza para defender las opciones de Eduard Prades y Rinaldo Nocentini, respectivamente.



No tuvo éxito la persecución y la escapada aguantó por delante. A pesar de las escaramuzas entre sus componentes, la fuga coronó con 18 segundos de ventaja el tercer paso por Montecalvo, a 14 kms. de meta, liderado por el trío Vinhas, Schulz y Villegas. Pasada la pancarta, atacó Gorka Izagirre, cogió 10 segundos, sus perseguidores no se entendieron como debían y el corredor guipuzcoano dio al Movistar su tercer triunfo seguido en la carrera, tras los de Giovanni Visconti -con el propio Gorka tercero- y José Herrada en 2015 y 2016. Y también el tercero de la semana tras la etapa en Arrate y la General de la Vuelta al País Vasco de Alejandro Valverde.



Con información de EFE