Hodeg sigue de tercero en el Tour de l’Avenir

El pedalista colombiano Álvaro Hodeg conservó el tercer lugar de la clasificación general del Tour de l’Avenir, luego de la etapa de este lunes entre Derval y Saumur, de 166 km, que fue ganada por el británico Christopher Lawless, mientras que el líder sigue siendo el danés Kasper Asgreen.

Hodeg volvió a intentar la victoria parcial, pero terminó en la sexta casilla y sigue a cuatro segundos del primer lugar de la general.

Lawless se impuso con tiempo de 3 h 43 min 27 s, dejando en el segundo puesto al italiano Imerio Cima.



Asgreen es líder con tiempo general de 12 h 48 min 56 s, escoltado por Christopher Lawless, quien está a 2 s, tercero es Kristoffer Halvorsen a 4 s y Hodeg es cuarto a la misma diferencia.



Cada uno de los integrantes del equipo nacional dirigido por Carlos Mario Jaramillo ha cumplido una labor destacada desde el primer día. En esta ocasión el turno fue para el boyacense Wldy Sandoval, quien logró involucrarse en la fuga del día junto a Vasili Strokov y Harakhavik (Bielorrusia); Alan Riou (Bretaña), Darragh O’Mahony (Irlanda), Leo Danes (Auvergne Rhone Alpes) y George Zimmermann (Gran Bretaña).



Los fugitivos llegaron a contar con una máxima de cuatro minutos y 50 segundos, ventaja que fue disminuyendo sobre el final debido al alto ritmo del lote liderado por Polonia y Holanda.



La Selección Colombia Manzana Postobón protegió hasta el final a Hodeg,quien pese a dificultad de la rampa situada en el último kilómetro de la llegada, pudo cruzar la meta en el sexto lugar, a dos segundos del ganador Christopher Lawless (GBR).



“Entregamos todo en una etapa demasiado dura, el nivel de los corredores en el llano es demasiado fuerte, pero decidimos afrontarlo y darlo todo. Muy contento de haber superado esta etapa, y saber que mi cuerpo ya no está sufriendo crisis me pone contento y con ganas de sacrificarme al 100% por el equipo”, dijo Sandoval, cuarto en la general de la Vuelta de la Juventud y campeón sub-23 en la Vuelta a Boyacá.



“El equipo está muy fuerte, pienso que lo importante es no ceder ni un segundo en estas etapas planas. Ya es esperar la montaña, estoy seguro de que con Egan podemos disputar la carrera, está muy fuerte”, afirmó el ciclista nacido en Paipa.

Este martes la jornada de la competencia francesa se disputará entre Montreuil-Bellay y Amboise, de 157 km.



Clasificación general

1.- Kasper Asgreen (DIN) 12 h 48 min 56 s

2.- Christopher Lawless (GBR) a 2 s

3.- Kristoffer Halvorsen (NOR) a 4 s

4.- Álvaro Hodeg (COL) m.t.

5.- Alan Banaszek (POL) m.t.

14.- Egan Bernal (COL) m.t.

38.- Daniel Martínez (COL) m.t.

39.- Iván Sosa (COL) m.t.

69.- Cristian Camilo Muñoz (COL) m.t.

133.- Wldy Sandoval (COL) a 16 min 29 s



DEPORTES