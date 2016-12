Nairo Quintana, el Deportista del Año de EL TIEMPO

Cuando se analiza con el ciclista colombiano Nairo Alexánder Quintana Rojas su actuación en el 2016, su cara cambia de inmediato, los ojos se le iluminan y la sonrisa aparece.



Nairo toma aire, levanta la cabeza, mira al cielo y piensa por tres segundos antes de soltar la frase: “Es que, la verdad, gané mucho, solamente estuve por fuera del podio en una carrera, por eso ha sido la mejor temporada de mi carrera”, aseguró el boyacense de 26 años, a quien le quedan, por lo menos, 8 años más en el ciclismo.



Eso sí, cuando se le toca el tema del Tour de Francia se pone serio y, aunque advierte que el tercer lugar de este año fue satisfactorio, siente que no ha logrado su máximo reto, al que ha llamado ‘el sueño amarillo’.



Quintana estuvo en nueve carreras y solo se retiró en el Premio Miguen Indurain. En sus piernas se acumularon 11.000 kilómetros en 74 días de competencia. De las nueve carreras, en ocho de ellas nunca salió del cuarto lugar, lo cual ratifica su excelente año.



El boyacense ganó cuatro clasificaciones generales, tres de ellas en el World Tour: Vuelta a Cataluña, Vuelta a Romandía y Vuelta a España y, además se impuso en la Ruta del Sur.



En su palmarés figuraron tres triunfos de etapa: Romandía, Ruta del Sur y Vuelta a España, y los puntos le alcanzaron

para llegar al segundo cajón del podio en el escalafón del World Tour, detrás del eslovaco Peter Sagan y superando al británico Chris Froome, a quien no ha podido vencer en el Tour.



Corrió en Colombia, terminó de cuarto en el Nacional de Ruta en fondo, que se disputó en el patio de su casa, una prueba a la que quiere seguir asistiendo, pues es la única en la que puede ser admirado por el público nacional.



Nairo habló con EL TIEMPO, analizó su año, los triunfos, las derrotas; fue sincero al aclarar lo que pasó en el Tour y lo que significaron las otras victorias.



De igual manera, analizó lo que viene, el 2017, un año para el que trazó dos objetivos claros: el Giro y el Tour. No le da miedo hacerlas, mucho menos ir por el título de las dos, algo que no se logra desde 1998, cuando el italiano Marco Pantani fue el campeón.



¿Qué analiza del 2016?

Ha sido el mejor año de mi carrera. Tengamos en cuenta que este año, solo en una prueba no estuve en el podio, solo me retiré en una, en el Gran Premio Miguel Indurain, eso lo dice todo.



¿Por qué no terminó?

Tenía que estar en la Vuelta al País Vasco enseguida y llevábamos a un líder a quien le íbamos a dar una oportunidad, por eso decidimos bajarnos y no pudimos pelear el podio.



¿Satisfecho?

Claro, en unas luché por ganar y no pude, en otras lo pude hacer y, pues, la Vuelta a España fue la que me coronó campeón, y cerré este sensacional año, el mejor en mi vida deportiva.



¿Qué le dice el tercer lugar en el Tour?

Es un gran puesto, porque en las condiciones en que estaba pude quedar ahí. La verdad es que la pasamos mal, y la superioridad del equipo Sky fue muy evidente, por eso se hizo difícil.



¿Pudo ser mejor?

Bueno, es un podio, y es un podio en el Tour de Francia; no lo hice en la carrera de la Vuelta de la esquina, muchos no lo entienden, pero para mí es un orgullo.



¿Ya descubrieron por qué no rindió al máximo en el Tour?

Fueron las alergias, y estamos trabajando en eso para llegar el año que viene en las mejores condiciones para superarlas.



¿Cómo trabajan en eso?

No es fácil, eso no se quita de un día para otro; no hay medicina para eso, pero hacemos el ejercicio para intentar que no me dé tan fuerte la próxima vez que me encuentre con este problema.



¿Le faltó algo por hacer en el 2016?

No, estoy muy tranquilo. Siempre doy todo de mí, es lo que tengo, y eso da la tranquilidad de no tener remordimientos y de no deberle nada a nadie.



¿Qué opina de sus victorias en Cataluña, Romandía y la Ruta del Sur?

Fueron excelentes; aunque la Vuelta a España los opaque, son victorias que me llenan, bonitas, de mucho reconocimiento, con rivales muy fuertes.



¿Por qué las destaca?

Vencimos a Chris Froome en unas, a Alberto Contador en otras, a los dos en otra, a los gallos con los que peleamos siempre, por eso es un orgullo ganar carreras de una semana, pero me quedan algunas por conquistar.



¿Ya definió algo de la primera parte de la temporada que viene?

Vamos a correr parte de enero y febrero en España, regresaré a preparar el Giro y luego el Tour. No vamos a San Juan, en América correremos poco.



¿Está de acuerdo con la propuesta de que los equipos en las carreras sean de 8 corredores?

Según las carreras en las que se haga. Si hablamos de las grandes, pues es complicado controlar la competencia porque si vas de líder, pues es muy difícil. Hay que tener en cuenta que los 8 estén bien, que lleguen en las mejores condiciones y que no haya bajas en el equipo, eso es otro punto importante y que hay que analizar.



Se han ido varios de sus compañeros, pero ¿los que han llegado llenan el vacío?

Han llegado corredores interesantes; destaco a Daniele Bennati, quien es un hombre que nos ayudará en el llano, experto en pruebas en las que nos vamos a encontrar fuertes vientos y que nos ayudará en el tema de los abanicos. La idea es fortalecer el equipo, y eso es lo que hicimos. Espero que nos acompañen en buena forma.



¿Hará Giro y Tour en el 2017?

Sí, ya definido todo. Al Giro vamos a ir a hacer representación, intentar hacerlo bien, pero con el objetivo de salir en buenas condiciones de esa carrera para afrontar el Tour.



¿Le llama la atención ganar el Giro en sus 100 años?

Por eso nos hemos atrevido a hacerlo, porque será una fecha especial, una conmemoración ideal para celebrarla. Ya lo ganamos, y por qué no volverlo a hacer en el 2017.



¿Qué opina del recorrido del Tour?

Es particular, tiene un poco menos de montaña que los otros años, pero habrá más invitados aspirando al podio; así han diseñado el recorrido los organizadores.



¿Le gusta que sea más abierto?

Sí, habrá más lucha, y lo bueno es que no hay demasiada contrarreloj, y eso es bueno porque no nos sacarán mucho tiempo.



¿Y podría ganar Giro y Tour?

El objetivo es el Tour, vamos a afrontar el Giro con mucho carácter, decisión y con un gran equipo, a ver qué podemos hacer. Nos hace ilusión ganarlo, pero tenemos un compromiso con el Tour.



Según eso, no defenderá el título de la Vuelta a España...

No está en los planes, es que haremos Giro, Tour y es difícil hacer la ronda con todo ese desgaste que vamos a tener. Es que con el Giro y el Tour es más que suficiente.



¿Un deportista como usted se acostumbra a estar en el lote de los mejores del año?

Sí, es un reconocimiento bonito; lo que pasa es que algunas veces diferentes medios de comunicación y entes representativos se ríen del deportista. No quisiera meterme en más, pero se siguen riendo de él, sabiendo que el deportista tiene una productividad corta, y ellos siempre sacan y sacan beneficios del ciclista, y siempre son reconocimientos simbólicos.



¿Qué le molesta?

Que hoy uno ve a grandes deportistas que fueron importantes hace 10, 15 o 20 años, que económicamente no tienen nada y se les brindaron reconocimientos simbólicos. Ellos llenaron de emociones a los espectadores y económicamente a los organizadores de los eventos, que nunca tienen en cuenta a los atletas, y recibimos una palmada en la espalda; eso es una falta de respeto.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel