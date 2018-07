El británico Chris Froome fue absuelto: mal precedente

Pareciera que la novela de Chris Froome llegó a su fin con la decisión de la Unión Ciclista Internacional (UCI) de no sancionar al británico, pero, la verdad, no es así. Grandes son los interrogantes que quedan por resolver, es una brecha gigante la que hay entre la justicia y la injusticia, porque no hay ninguna duda de que la UCI y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) han quedado señaladas.

Froome violó una norma: aunque el salbutamol está permitido con un aval médico, las primeras informaciones dijeron que el examen del británico arrojó una concentración de 2.000 nanogramos, cuando lo permitido son 1.000, lo cual indicaba que duplicó el límite autorizado, en el control del dopaje del 7 de septiembre en la Vuelta a España, pero eso no fue cierto.



La defensa de Froome pudo demostrar que en la orina del ciclista se encontraron solo 1.190 nanogramos por mililitro, algo muy distinto a los 2.000 de los que se habló. Sin embargo, Froome debió ser sancionado, pues superó el límite –lo hizo por 190 nanogramos–, pero eso no pasó. Para las entidades que analizaron el caso pesaron más las pruebas jurídicas y médicas de los abogados del Sky que el reglamento. El 28 de junio pasado, la AMA le dijo a la UCI que el examen de la muestra de Froome no lo consideraba un resultado analítico anormal, por lo que el caso ya estaba liquidado a favor del ciclista, y no había por qué sancionarlo.



Luego de la decisión de la UCI, al Tour de Francia no le quedó más remedio que aceptarlo en el grupo de participantes que arrancará el próximo sábado, a pesar de que el domingo pasado la organización, según la prensa francesa, lo había vetado.



La determinación hay que aceptarla, no queda de otra, guste o no, pero es un mal precedente. ¿Qué pasará cuando estalle otro caso similar o peor? ¿Será medido con el mismo rasero? Seguro que la AMA tendrá mucho trabajo.



Los italianos Alessandro Petacchi y Diego Ulissi fueron sancionados por sobrepasar los límites del salbutamol, pero ellos nunca se defendieron, como Froome.

No hay duda, la decisión no deja en limpio el caso; al contrario, deja mal paradas a las entidades que lo resolvieron a favor del británico.









LISANDRO RENGIFO

REDACTOR DE EL TIEMPO

En twitter: @lisandroabel