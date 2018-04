La carrera de Egan va más rápido que Froome, Nairo y Nibali

El colombiano Egan Bernal sigue sorprendiendo al mundo del ciclismo. A sus 21 años y en su primera temporada con un equipo del World Tour, la máxima categoría, ya tiene un podio, algo que a esa edad no habían conseguido grandes figuras del presente como Chris Froome, Nairo Quintana o Vincenzo Nibali.



Bernal terminó a 8 segundos del esloveno Primoz Roglic, el campeón, en un resultado muy importante para él, porque se le han visto sus progresos a pasos agigantados.

El zipaquireño sigue demostrando que tiene un futuro inmenso y que los resultados más importantes de su carrera están por llegar. Froom consiguió su primer podio en la categoría a los 25 años: terminó de tercero en el Tour de Pekín, cuando esa prueba formaba parte del calendario.



Nairo, por su parte, ganó el título de la Vuelta al País Vasco en el 2013 y tenía 22 años, en su segunda temporada con el Movistar, mientras que el italiano Nibali ocupó el tercer puesto en el Giro de Italia del 2010, y en esa ocasión tenía 25 años, datos que ratifican el potencial de Bernal.



El único que a los 21 años logró un cajón en el podio fue Rigoberto Urán, cuando fue el subcampeón de la Vuelta a Cataluña 2008, pero era su segunda temporada en el World Tour, estaba en el Caise d’Epargne y en el 2007 estuvo en el Unibet.com.



Bernal ganó la cronoescalada en Romandía el viernes pasado, venció a grandes especialistas como Roglic, Rohan Dennis y Richie Porte, y quedó a seis segundos del liderato.

Bernal (izq.), junto con el ganador de la prueba, el esloveno Roglic. Foto: EFE

El sábado, en la etapa reina, intentó acercarse al líder Roglic atacando en la etapa montañosa, pero no pudo soltar al esloveno, que se vio fuerte.



“Egan fue el ciclista más fuerte en la carrera en las subidas, pero se encontró con un oponente muy fuerte en Roglic, que lo hizo mejor que él en el prólogo y logró mantenerse en esos pocos segundos”, dijo el DT del Sky, Darío Cioni.



Bernal, además de este subcampeonato, ganó la clasificación del mejor joven, en la que fue escoltado por otro colombiano, Daniel Martínez.

“Egan es un ciclista muy tranquilo y escucha atentamente los comentarios que se le hacen o cualquier información táctica que se entregue en la carrera. Tiene un talento grande para el futuro”, recalcó Cioni.

Egan Bernal ganó la tercera etapa del Tour de Romandía. Foto: EFE

Romandía era la tercera carrera del World Tour en la que competía el colombiano este año, luego de su sexto lugar y el título de los jóvenes en el Tour Down Under y el retiro de la Vuelta a Cataluña, por su caída en la última etapa.

Chris Froome

No hacía parte del World Tour, estaba en el equipo Konica Minolta, por lo que no había registrado ninguna victoria en la máxima categoría del ciclismo mundial. El británico llegó a competir en las mejores carreras en el 2010, cuando entró a hacer parte del equipo Sky. Su primer podio lo consiguió en el 2011, cuando fue tercero en el Tour de Pekín, prueba que ya no existe.

Nairo Quintana

Había ganado el Tour de l’Avenir, pero a sus 21 años todavía no hacía parte de una escuadra del World Tour, en ese 2011 estaba con Colombia es Pasión. Al año siguiente llegó al Movistar, pero solo hasta su segunda temporada hizo podio en una competencia de la categoría, cuando ganó la Vuelta al País Vasco del 2013.

Vincenzo Nibali

El italiano se demoró el figurar. En el 2006 tenía 21 y estaba en el equipo Liquigas, en su segunda temporada en el World Tour, pero sin ningún buen resultado. Tuvieron que pasar cuatro años más para que llegara a formar parte del podio de una competencia de la mayor división del ciclismo, cuando fue tercero en Giro de Italia del 2010.







