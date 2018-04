Egan quedó a 8 segundos del líder Roglic en el Tour de Romandía

Egan Bernal se distanció dos segundos más y quedó a ocho de Primoz Roglic, luego de que el esloveno bonificara 6 segundos y Egan 4, en la cuarta etapa del Tour de Romandía, ganada por Jakob Fuglsang.

A falta de 33,5 kilómetros hizo el ataque el colombiano. Salió con un paso tremendo. Solo le quedaba Jonathan Castroviejo, pero el de Zipaquirá decidió romper las piernas de todos sus rivales. Sin embargo, Roglic respondió a sus ataques. No se desesperó y cogió su rueda.



Después de soltar al pelotón e ir recogiendo corredores en el camino. Egan atacó un par de veces más, pero Roglic seguía a rueda y resistía bien los ataques. El esloveno no quería soltar su liderato.



Como Egan no podía soltar a Roglic, se regularon durante algunos kilómetros. A ellos se unieron Richie Porte, Rui Costa, Jakob Fuglsang, entre otros. Todos se miraban y esperaban la parte más fuerte de la montaña para lanzar los ataques. Bernal saltó a falta de 29 km, pero de nuevo el esloveno aguantaba. En la montaña el colombiano no pudo hacer daño.

Momento en el que Roglic (izq.) le ganó el segundo puesto de la etapa cuatro a Bernal (der.). Foto: EFE

En el descenso fueron cuidadosos para no sufrir una caída, pero aun así arriesgaban para sacarse diferencias. Fuglsang aprovechó que nadie se decidió atacar para él salir del grupo e ir por la victoria. Nadie lo siguió y se le abrió el triunfo de etapa.



El danés cruzó la meta en primer lugar y le dio un nuevo triunfo al equipo Astana, que esta temporada ha dominado. Sin embargo, lo importante por la genera estaba en el lote de atrás.

A 48 segundos del ganador, Roglic batió a Bernal en el esprint por el segundo puesto y amplió a ocho segundos su ventaja sobre el colombiano para afrontar la última jornada, que discurrirá entre Mont-sur-Rolle y Ginebra sobre un recorrido de 181,8 kilómetros. Richie Porte completa el podio provisional, a 35 segundos del líder.

Clasificaciones

Etapa

1. Jakob Fuglsang 4 h 18 min 48 s

2. Primoz Roglic a 48 s

3. Egan Bernal m.t.

4. Rui Costa m.t.

5. Richie Porte a 50 s

6. Rohan Dennis a 2 min 9 s

7. Pierre Latour m.t.

8. Jaime Roson m.t.

27. Daniel Martínez a 2 min 12 s

31. Darwin Atapuma m.t.

36. Wínner Anacona a 5 min 31 s

69. Dáyer Quintana a 19 min 30 s



General

1. Primoz Roglic 12 h 59 min 9 s

2. Egan Bernal a 8 s

3. Richie Porte a 35 s

4. Jakob Fuglsang a 1 min 16 s

5. Rui Costa a 1 min 23 s

6. Steven Kruijswijk a 2 min 32 s

7. Rohan Dennis a 2 min 49 s

8. Pierre Latour m.t.

9. Emanuel Buchmann a 3 min 9 s

10. Daniel Martin a 3 min 12 s

12. Daniel martínez a 3 min 34 s

35. Wínner Anacona a 7 min 51 2

38. Darwin Atapuma a 11 h 15 s

59. Dáyer Quintana a 23 min 33 s



