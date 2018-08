Después del Tour, en los planes de Egan no estaba la Vuelta a España

No es cierto que la incapacidad de dos o tres semanas que tiene el ciclista colombiano del Sky Egan Bernal le impida disputar la Vuelta a España, y no lo es porque esa carrera no estaba en el derrotero de su temporada.

Si bien al comienzo del año la idea era que Bernal estuviera en la ronda Ibérica, todo cambió cuando en el equipo Sky tomaron la decisión de que fuera al Tour de Francia a ayudarle a Chris Froome a ganarlo.

“La Vuelta a España, en principio, será la prueba en la que podría estar”, le dijo a EL TIEMPO Darío Cioni, uno de los técnicos del Sky.



Días después se conoció que Bernal haría parte del equipo, a sus 21 años, con tan solo 6 meses en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, y lo hizo, por lo que ir a la Vuelta a España no era posible, es muy poco tiempo para un ciclista con su juventud hacer ese doblete.



Por el momento, Egan se recupera, fue dado de alta y mejora su condición física, tras sus operaciones en la boca y de una fractura nasal:



Su reaparición no está confirmada, pero sería posible tenerlo en el Mundial de Austria, propio para escaladores.

