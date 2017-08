Egan, la nueva estrella del ciclismo colombiano

27 de agosto 2017 , 06:52 a.m.

27 de agosto 2017 , 06:52 a.m.

Egan Bernal es la nueva sensación del ciclismo colombiano. Y lo es, no porque este domingo haya ganado el Tour de l’Avenir, sino porque solo tiene 20 años y ya tiene en su historial importantes figuraciones en el ciclismo de Europa, ya su nombre es reconocido, tanto, que el mismo Chris Froome confirmó que llegará al equipo Sky.

La vida de Bernal no ha sido tan fácil. Nació el 13 de enero de 1990 en Zipaquirá (Cundinamarca), población en la que también vino a la vida Efraín ‘Zipa’ Forero, el primer campeón de la Vuelta a Colombia.

Bernal estudió primaria y bachillerato, pero el deporte siempre fue una buena alternativa para él. Y en esos menesteres, pues cogió la bicicleta y comenzó a montar. El ciclomontañismo fue la primera modalidad que practicó y allí hizo buenos resultados. El apoyo de sus padres, Germán y Flor, fue fundamental, también las instrucciones de su primer entrenador, Fredy Rodríguez.



A los 9 años llegó a la Fundación Mezuena, dirigida por Pablo Mazuera, quien se encarga de descubrir y apoyar talentos y su rendimiento fue excelente. Pablo quería apoyar deportistas y Rodríguez le presentó a Bernal, quien quedó en el grupo.

Fue tan significativo lo que hizo, que muy pronto se vio convocado a los seleccionados nacionales de este deporte y esas victorias locales también las consiguió en el mundo.



Egan Bernal fue medalla de plata en la categoría juvenil del Mundial de Ciclomontañismo del 2014 en Noruega, esa vez el oro fue para el danés Simon Andreassen, pero quería el desquite. Volvió al año siguiente, esta vez el certamen fue en Andorra y quedó de tercer, un bronce que no lo desanimó, al contrario, le sirvió para darse cuenta de que tenía futuro.



En el 2014 probó suerte en la ruta, integró el lote de la Vuelta del Futuro y le gustó, se enamoró y desde ahí tuvo la idea de ser como Nairo Quintana, Rigoberto Urán, quienes, en ese momento, eran las grandes figuras del pedalismo nacional.



Tuvo momentos complicados y algunas veces pensó en dejar el deporte. Se graduó de bachiller y comenzó a estudiar Cominuncación Social-Periodismo en la Universidad de La Sabana. La bicicleta fue su medio de transporte, se movilizaba de su casa a la Universidad en ella. Le gustaba estudiar, se le metió en la cabeza que eso era mejor futuro que el ciclismo. Meses después tomó una decisión, dejó los cuadernos y se dedicó de lleno al pedalismo.



En el 2016, después de una negociación, llegó al equipo Androni, bajo la dirección de Gianni Savio, un italiano que siempre ha manejado ciclistas colombianos. Los resultados fueron sensacionales. En su primer año, Egan Bernal fue cuarto en la clasificación del mejor joven de la La Méditerranéenne, noveno en la misma modalidad del Tour Cycliste International La Provence, quinto en la montaña y mejor joven de la Coppi e Bartali.



Fue campeón y mejor joven del Tour of Bihor-Bellotto, cuarto en la general del Tour de Eslovenia y el campeón joven del Giro del Trentino.



Llegó como la carta principal para ganar el Tour de l’Avenir, pero no fue así, terminó en la cuarta casilla a 2 minutos 46 segundos del campeón, el francés David Gaudu.

Esta temporada, mucho más maduro, ha hecho mejores figuraciones. Bernal fue noveno en la Vuelta a San Juan (Argentina), y mejor joven. Fue a Europa y ganó la clasificación de los jóvenes en Coppi Bartali, Tour de los Alpes y en el Tour de Savoie Mont Blanc. Y en el Sibiu Cycling Tour fue el campeón, mejor joven y ganó dos etapas.

Estuvo en la Tirreno-Adriático, la que ganó su compatriota Nairo Quintana, terminó en la casilla 16 y fue segundo en los jóvenes, actuación por la que varios equipos del World Tour, la máxima categoría del ciclismo, se interesaron por él. El spabado pasado, el mismo Froome le dio la bienvenida al Sky: “Estoy muy contento con el fichaje del colombiano Egan Bernal”.



Egan Bernal se convirtió, este domingo, en el campeón del Tour de l’Avenir, una carrera muy afín para el ciclismo colombiano, pues cinco compatriotas suyos la han ganado.



Por lo anterior, por lo que ha hecho, por su mediciones, por su rendimiento, Bernal ha sido llamado como la nueva sensación del ciclismo colombiano.



DEPORTES