Egan Bernal, en la preselección del Sky para el Tour de Francia

Dave Brailsford y Nicolas Portal incluyeron al joven talento colombiano Egan Bernal en la preselección del equipo Sky al Tour de Francia, loo que ilusiona al pedalista nacional.

“Sería muy bonito poder correrlo, un sueño hecho realidad. Cuando uno es niño y ve la televisión y ve el Giro dice: ‘¡Wow, qué chévere el Giro!, ve la Vuelta a España y muy bacano. Pero yo no sé por qué uno ve el Tour y es el Tour, no estoy desmeritando las otras carreras, es solamente que el Tour nos lo pintan de una forma que uno le va cogiendo un cariño y un amor especial”, dijo Egan Bernal a la Federación Colombiana de Ciclismo.



Bernal viene de ganar el Tour de California, prueba en la que obtuvo dos etapas y se impuso en la clasificación del mejor joven, lo que le dio pie a su escuadra para tenerl en cuenta para el Tour.

Debutar, y el simple hecho de decirle a los nietos: ‘¡oigan, yo estuve en la salida del Tour de Francia!’ FACEBOOK

"No sé si lo voy a terminar o qué voy a hacer allá, cómo me va a ir, pero ya puedo decir que salí en un Tour. Eso nadie me lo va a quitar. Me hace mucha ilusión”, aseguró Bernal, que en principio iba a disputar el Criterium Dauphiné, que arrancará el próximo domingo, pero con la opción de ir al Tour la escuadra decidió no incluirlo en la nómina.



Redacción deportes