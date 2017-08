‘Es la victoria más grande de mi vida’: Bernal

Egan Bernal es el nuevo campeón del Tpour de l’Avenir, una vez se bajó de la bicicleta, tras la última etapa de 107 km, el zipaquireño fue felicitado por sus rivales, fue el carro en el que estaban sus compañeros de la Selección Colombia Manzana Postobón, se abrazó con ellos y con el DT, Carlos Mario Jaramillo, y celebró.

“Es la más grande victoria de mi vida, es la carrera más importante de los Sub-23 y por eso es lo mejor que he hecho. Estoy contento con el resultado, con el trabajo del equipo y ya estoy tranquilo, porque siempre da nervios la última etapa”, dijo el campeón.



Bernal, de 20 años, puso a trabajar a su equipo, que durante la fracción final controló la carrera, aunque sus rivales no lo dejaron en paz.



“Controlamos. Al comienzo fue difícil porque todos querían ir en la fuga. Luego, en el premio de montaña, pusimos un ritmo regular, pero nos atacaron. Sin embargo, el equipo controló, pasamos 3 compañeros el primer premio de montaña y después hubo una travesía larga. Queríamos el liderato y trabajamos para eso. Hicimos los últimos kilómetros con ritmo fuerte para no dejar salir a nadie”, indicó Bernal.



Se convirtió en el sexto ciclista colombiano en obtener el triunfo en la carrera, pero no fue fácil, hasta último momento tuvo que estar atento de sus contrincantes.



“Da un poco de tranquilidad y estoy feliz. Era un objetivo ganar acá en Francia, el más grande del año, quiero hacer bien las pruebas en Italia, pero aparte del Mundial, el Tour de l’Avenir es la carrera más importante para un Sub-23”, señaló.



Y agregó: “Se logró el objetivo, ganar la carrera y etapas. Se hizo un gran trabajo. La Fedeciclismo me ayudó mucho. El apoyo fue clave, hicieron un equipo para mí”.



DEPORTES