‘Me sentí muy bien, el equipo me motivó demasiado’: Egan Bernal

Cada vez que llega a la montaña, Egan Bernal escribe, con sus pedalazos, una historia importante. A este Tour no fue como líder, sino como gregario, pero también así su rendimiento llama la atención. Este jueves, el corredor de 21 años corrió una etapa destacada y llevó a Geraint Thomas y a Chris Froome para que ganaran.

“La verdad que me sentí muy bien, el equipo me motivó demasiado, por la radio me motivaban a tope. Estando o no de líderes es una motivación más y lo di todo”, aseguró Bernal.



Además, Egan aseguró que lo importante de esta experiencia del Tour de Francia es aprovechar todas las etapas para poder aprender de los capos de su equipo en esta competición.



“Esto es experiencia, tengo 21 años y estoy aprendido mucho de ellos dos (Froome y Thomas). Aprendo mil cosas y estoy contento. Yo hago caso a lo que me dicen y trato de estar atento, no solo es dar pedal sino aprendiendo y observando”.



Sobre la manera en que terminó la etapa de este jueves dijo: “Después de que en quité no subí suave, pero tampoco tan rápido. Quiero ayudar a Chris y Geraint lo que más se pueda”.



