Egan Bernal ganó la etapa y mantuvo liderato en el Tour de l'Avenir

26 de agosto 2017 , 08:02 a.m.

El ciclista colombiano Egan Bernal se impuso en la etapa de este sábado sobre 120 km entre Albertville y Saint-Foy-Tareintase, y defendió el liderato del Tour de l'Avenir en Francia.

La jornada fue movida por los pedalistas australianos, quienes tenían el interés de descontarle tiempo a Bernal, que se defendió de la mejor manera, y en la meta venció a sus contrincantes.



La etapa tuvo tres pasos montañosos y al comenzar el último, de segunda categoría, el lote ya estaba muy reducido, por lo que el colombiano pudo controlar a sus rivales.



Bernal ganó la jornada del viernes y se apoderó de la camiseta amarilla, la que defendió este sábado, con una sensacional victoria.



Este domingo termina la carrera con una dura fracción de 107 km y dos premios de montaña, uno de fuera de categoría, La Madeleine, y otro de primera, en la meta.



"Hubo de todo. Me intentaron atacar, pero me defendí. Me tocó controlar mucho, era el líder, era normal", reconoció el ciclista.



