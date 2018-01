El colombiano Egan Bernal ya luce el uniforme del Sky

El pedalista colombiano Egan Bernal estrenó el 2018 con el uniforme del Sky, equipo con el que disputará su primera temporada.

Bernal estará al lado de sus compatriotas Sebastián y Sergio Luis Henao en la escuadra que comanda el británico Chris Froome.



No se conoce mucho del calendario del pedalista de Zipaquirá (Cundinamarca), pero al parecen Bernal hará parte del equipo en el Tour Down Under, desde 16 al 21 de enero próximo en Australia, la primera competencia del largo calendario del World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo.



Egan Bernal viene del ciclomontañismo y en los últimos dos años hizo parte del Androni, elenco del cual saltó al Sky, que ve en él a un diamante en bruto que hay que pulir y con el que firmó un contrato hasta el 2020.

DEPORTES