Egan Bernal, el líder de la nueva generación del ciclismo colombiano

Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Esteban Chaves ya tienen un camino hecho: en sus hojas de vida figuran varias victorias. Fernando Gaviria y Miguel Ángel López recogen lo que ellos sembraron y por detrás viene un grupo de jóvenes ciclistas colombianos que empujan duro, liderados por Egan Bernal.

Al lado del bogotano, de 20 años, vienen varios nombres que son la nueva camada del pedalismo nacional, como Iván Ramiro Sossa, Daniel Martínez, Javier Montoya, Julián Cardona, que hacen su proceso, algunos ya con temporadas en Europa y otros que se estrenan este año.



Bernal hace su primer año con el Sky, el mejor equipo del mundo; llegó con el título del Tour de l’Avenir en el bolsillo y en solo dos meses ya fue sexto en el Tour Down Under y el mejor joven.

Es el campeón nacional contrarreloj y dinamitó a sus rivales en el ascenso hacia Manizales para obtener la primera victoria en su palmarés del 2018, la Colombia Oro y Paz.



Luego, en la Vuelta a Cataluña, tuvo que retirarse por una caída en la última etapa, cuando era segundo en la general y el mejor joven.



La Vuelta a Romandía lo vio ganador en la cronoescalada y terminó como primero de los jóvenes y segundo en la clasificación general, detrás de Primoz Roclig.



Y este sábado, Colombia celebra su victoria en la general del Tour e California, su primer título del World Tour, prueba en la que, además, ganó dos etapas, las que llegaron en alto.



Sossa tiene 20 años, lleva dos temporadas en el viejo Continente, corre con Rodolfo Torres en el Androni, escuadra en la que compartió con Bernal.



Iván fue sexto en la Colombia Oro y Paz, fue décimo en la Vuelta a San Juan, tercero en el Tour de Bihor y 12 en la Coppi e Bartali.



Martínez estuvo en el Team Colombia, pasó al Wilier Triestina, conoce el ciclismo europeo, pues está allí desde el 2015 y este año ha llegado al Education First, con Rigoberto Urán. “Veo que el futuro será mejor, pero estar en Europa no es garantía de nada, la fuerza en las piernas sí son la verdadera garantía para conseguir resultados, como los que queremos”, le dijo Martínez a EL TIEMPO, plata en la crono del nacional de ruta, detrás de Bernal.



Daniel Martínez fue gran protagonista del Tour de California, en la que terminó en la tercera casilla, un podio que le sabe a victoria.



El Education First contará esta temporada con Julián Cardona, de 21 años, quien se estrena en la categoría del World Tour, buen escalador, va bien al reloj, el año pasado fue el campeón nacional de esta modalidad en la categoría Sub-23.



“Corredores de mis características se necesitan en Europa, tal vez por eso me vieron y me contrataron. Correr allá es una responsabilidad, porque nos miran por lo que ya hicieron Nairo y Urán”, señaló Cardona.



Montoya es otro primíparo, está en el equipo Trevigiani Phonix, y espera, a corto plazo, rendir, ganar, para convertirse en realidad.



“No tengo presiones. Hay que trabajar, adaptarse y responder con resultados a esa expectativa”, declaró Montoya.







LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel