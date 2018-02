Egan Bernal, campeón nacional contrarreloj

El joven ciclista Egan Bernal sigue dando de qué hablar dentro del pedalismo colombiano. Este viernes se impuso en la contrarreloj individual de los Campeonatos Nacionales y se proclamó como el nuevo rey de esta modalidad en el país.

Bernal, de 21 años y nacido en Zipaquirá, fue el más rápido en los 28 kilómetros de recorrido con salida y regreso al Puente Guayaquil, tomando la Autopista Sur hasta Itagüí. Su tiempo fue de 28 minutos 42 segundos para bañarse de oro y subirse a lo más alto del podio.

The future is now! @Eganbernal takes victory in the Colombian National Time Trial Championship 🏆🥇 🇨🇴 #Nacionales2018 pic.twitter.com/XqkX5U1wNW — Team Sky (@TeamSky) February 2, 2018

El segundo puesto fue para Daniel Felipe Martínez (Education First) a 6 segundos de Bernal y el tercer lugar en el cajón fue para Walter Vargas (Team Medellín) a 31 segundos del ganador.

Con este triunfo, Bernal sucede a Járlinson Pantano, quien ganó el año pasado esta prueba. Ahora el corredor del Sky lucirá los colores de Colombia en todas las contrarreloj en las que participe esta temporada.



"Me sorprendió este resultado. Estaba preocupado porque el de atrás no me cogiera. Obviamente quería hacer la contrarreloj, pero no es mi especialidad. Al final ganar me sorprende y me deja muy contento", dijo Bernal a periodistas.



Este domingo será la prueba de fondo sobre 233,8 kilómetros. Los ciclistas darán 14 vueltas a un circuito de 16.7 kilómetros hasta. Sergio Luis Henao es el defensor de la corona.



