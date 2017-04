Egan Bernal sigue a 27 segundos del liderato en Los Alpes

El australiano Ronan Dennis (BMC) se ha impuesto en la segunda etapa del Tour de los Alpes, disputada entre Vipiteno y Innervillgraten, con un recorrido de 140.4 kilómetros recortado a causa de la nieve, en la que el francés Thibaut Pinot (Francaise), gracias a la bonificación como segundo clasificado, se enfundó la camiseta de líder, y el colombiano Egan Bernal sigue de 14 a 27 segundos.

En una llegada al embalaje con un nutrido grupo de corredores, Dennis, un excorredor de pista dos veces campeón mundial por equipos de persecución por equipos y otras tantas contrarreloj, fue más rápido que nadie en un final en cuesta y se alzó con la victoria.



No tuvo rival el ciclista de Adelaida para imponerse por delante del francés Thibaut Pinot y del italiano Davide Ballerini (Androni), todos en un primer grupo que llegó a la meta austríaca con un tiempo de 3 h 20 min 12 s, cerrando así una jornada recortada por la nieve y el mal tiempo que discurrió a una velocidad de 41,9 kms/hora.



Un triunfo que no le sirvió a Dennis para ponerse la camiseta de líder, honor que le correspondió a Pinot, uno de los favoritos al triunfo final. El líder de la Francaise arrebató el jersey rojo al italiano Scarponi merced a los 6 segundos de bonificación como segundo clasificado.



La tercera plaza es para el galés Geraint Thomas (Sky). No pudo luchar por el triunfo el español Mikel Landa, aunque el ciclista alavés lo intentó en la subida final a Innervillgraten, cuando atacó para enlazar con el italiano Pirazzi, que marchaba escapado, dentro de un grupo de avanzadilla que se había completado con Caruso, Foliforov y Koshevoy.



Los ataques entre los perseguidores echaron abajo las intenciones de Landa, herido en su orgullo después de perder medio minuto en la primera etapa, hecho que confirmó los galones de líder del Sky en favor de Geraint Thomas, más fuerte que el ciclista de Murgía en los dos primeros asaltos del Tour de los Alpes. Fue imposible que la etapa saliera del simbólico Puente de Europa.

Egan Bernal, puesto 12 en la general del Tour de los Alpes. Foto: Prensa Tirreno Adriático



La nieve y el mal tiempo obligó a que la organización diera prioridad a la seguridad de los corredores. Un recorte de 40 kilómetros que ahorró al pelotón un puerto de montaña.



El inicio fue muy rápido, pero no impidió que se formara una fuga con Ackermann, Velasco, Salvietti y Gamper, controlada en todo momento por un pelotón que no permitió más de 2 minutos de adelanto.



A 29 kilómetros de meta el grupo marchaba compacto. Empezaron a sucederse los intentos de fuga en el ascenso al alto de Santa Justina, pero la dureza del puerto no fue suficiente para que se lucieran los escaladores.



Todo quedó para la subida final, exenta de dureza, apta para rodadores que no se asustan con las ligeras pendientes. Anulados los intentos de Landa, se formó un grupo numeroso para gestionar la victoria. Saltó Dennis para alzarse con su cuarto triunfo de la temporada. Para él la etapa, para Pinot la general.



La tercera etapa se disputará entre Villabassa y Funes, de 143.1 kilómetros, jornada con tres puertos, el Passo delle Erbe, el Alpe Rodengo y la meta instalada tras un ascenso de 9 km. Los candidatos de la general entrarán en escena.



Clasificaciones

Etapa

1. Rohan Dennis BMC 3 h 20 min 12 s

2. Thibaut Pinot Francaise m.t

3. Davide Ballerini Androni m.t

4. Nick Schultz Caja Rural m.t

5. Geraint Thomas Sky m.t

14. Egan Bernal Androni m.t.

49. Rodolfo Torres Androni m.t.

52. Daniel Martínez Wilier m.t.



General

1. Thibaut Pinot Francaise 6 h 52 min 18 s

2. Michele Scarponi Astana m.t

3. Geraint Thomas Sky a 3 s

4. Davide Formolo Cannondale a 9 s

5. Dario Cataldo Astana a 10 s

12. Egan Bernal Androni a 27 s

19. Rodolfo Torres Androni a 32 s

73. Daniel Martínez Wilier a 10 min 14 s





EFE