Egan Bernal, campeón de los jóvenes en el Tour Down Under

Con solo 21 años, el ciclista colombiano Egan Bernal sigue confirmando por qué puede llegar a ser uno de los grandes del pelotón mundial, pues se estrenó con el mejor equipo del planeta, Sky, en el Tour Down Under, la primera carrera del World Tour este año, fue el campeón de los jóvenes y terminó en la sexta casilla de la general a 20 segundos del campeón, Daryl Impey.

Bernal fue gran protagonista de la competencia. Nacido en Zipaquirá, el joven ciclista recibió la oportunidad de ser el líder de la escuadra y respondió, en una actuación sobresaliente.



Lleva dos años en el pedalismo europeo, hizo parte desde el 2016 del equipo Androni y el año pasado se impuso en dos etapas y fue el campeón del Tour de l’Avenir.

​

La camiseta blanca que identifica al mejor joven del Tour Down Under es la novena que logra en el viejo Continente. Bernal ganó esa clasificación en el 2016 en el Tour de Eslovenia, Tour de Bihor y en el Giro del Trentino.



El año pasado consiguió ese título en seis ocasiones: Giro della Toscana, Sibiu Cycling Tour, Tour de Savoie, Tour de los Alpes, Coppi e Bartali y Vuelta a San Juan.

​

De igual manera, esta edición del Tour Down Under en Australia era la segunda competencia del World Tour para él, pues el año pasado se estrenó en la Tirreno-Adriático, fue 16 en la general y quedó de segundo en los jóvenes.



El viernes pasado, en la etapa reina con final en Willunga Hill, en el ascenso final, aguantó el paso de los corredores más fuerte y solo sucumbió frente al ritmo del local Richie Porte, ganador de la jornada, Egan entró en la quinta casilla y se ubicó de sexto en la general.



El pedalista nacional regresará al país y preparará su intervención en los campeonatos de Ruta en Medellín y en la Colombia Oro y Paz, ambas competencias en febrero.



En esta última, hará equipo con Sergio y Sebastián Henao y por lo que se vio en Australia será uno de los grandes aspirantes al título.



