El ciclista colombiano Darwin Atapuma, con trauma craneoencefálico

El pedalista colombiano del equipo UAE Abu Dhabi, Darwin Atapuma, tiene trauma craneoencefálico leve, con pérdida momentánea del conocimiento, traumatismo cervical y escoriaciones en su cara, luego de una caída en la Vuelta a San Juan.



Según el médico Martin Sasul, el nariñense está internado en la Clínica El Castaño y allí se le realizaron varios exámenes, entre ellos, una tomografía del cerebro, caolumna y tórax, luego de los cuales no se encontraron lesiones.



El pedalista nariñense, que se estrenaba en la carrera argentina con el nuevo equipo, no pudo esquivar la montonera y se cayó. Lo galenos lo han evaluado y por el momento su salud no reviste peligro y estará en observación durante 12 horas.



