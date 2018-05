‘Llevar a López con el grupo fue misión imposible’: DT del Astana

Este inicio de Giro de Italia para Miguel Ángel López no ha sido el ideal. De a poco ha venido perdiendo tiempo considerable y se ha retrasado en la lucha por el podio. Este miércoles se salió de la carretera y al final cedió 43 segundos con sus rivales.

“Hubo un descenso muy rápido y en una esquina no pudo evitar un choque. Todo el día el equipo se quedó cerca de Miguel Ángel, pero en el final hubo mala suerte. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para traerlo de vuelta, pero a 5 km del final fue una misión imposible. Por supuesto, ese no fue un buen momento para nosotros, pero al menos no recibió ninguna lesión grave”, aseguró Dmitri Sedoun, director deportivo del Astana.



Sin embargo, Sedoun no es pesimista y sabe que aún tiene carrera para recuperar el terreno perdido y este jueves tiene una gran opción con el ascenso al Etna, puerto de primera categoría, y en donde terminará la jornada.



“Mañana (jueves) será la primera prueba de montaña seria en Etna, así que vamos a ver si podemos mostrar algo allí”, añadió Dmitri Sedoun.



DEPORTES