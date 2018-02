‘Siempre me da felicidad llegar adelante y más si gano’: Urán

Con una sonrisa bastante grande luego de su victoria en la quinta etapa de la Colombia Oro y Paz, Rigoberto Urán aseguró que no conocía la llegada a Salento, pero que se sintió muy bien de fuerzas para poder levantar los brazos y festejar.

“No conocía la llegada, pero sabía que era estrecha. Estaba bien, el que más me preocupaba era Sergio (Henao) porque tiene una velocidad muy buena. A mí siempre me da felicidad llegar adelante y cuando gano mucho más”, aseguró el antioqueño en entrevista con Señal Colombia.



Urán resaltó el trabado de todo su equipo, que lo puso en la montaña para luchar por el triunfo. “El equipo estuvo fenomenal. Todos los compañeros estaban presentes. Daniel (Martínez) tenía vía libre para que lo intentara. Se hizo la selección y me ayudó para ganar la etapa”, añadió.



Sobre la bajada previa al ascenso a Salento comentó: “Decían que era muy peligrosa, pero en Europa también hacemos bajadas peligrosas”.



DEPORTES