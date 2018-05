‘En 2017 no me dejaron las piernas; este sí año voy a pelear’: Nairo

El ciclista colombiano, Nairo Quintana, este jueves, habló en conferencia de prensa luego de terminar su preparación al Tour de Francia en territorio colombiano. Ahora, se dirigirá a Europa donde correrá la Vuelta a Suiza previo al inicio de la ronda gala.



Estas fueron las respuestas a diversos temas de los cuales fue consultado:

¿Más preparación, menos carreras?

​

Este año lo he afrontado bastante tranquilo, porque una vez dijo mi papá que me están cansando al chino. Él me dijo que no me dejara quemar. Finalmente le hice caso, se metió hablar con Eusebio (Unzúe) y a cambio de otros años, este quisimos descansar bastante. Ahora haré la Vuelta a Suiza y afrontaré el Tour con más descanso. Espero que nos vaya bien, de momento me siento bien. He trabajado fuerte, bajo el sol, bajo la lluvia.



¿Entrenó con alguien de Movistar en Colombia?

​

Vino el entrenador, hemos estado trabajando. Afinando todos los detalles de esta buena preparación y bastante contentos de lo que hicimos y esperemos que se vea en la carretera. El entrenador quería conocer todas las carreteras de Boyacá. Lo llevé a una subida llamada Palermo y quería que siempre fuera a tope. Conocimos casi todo Boyacá.



¿Por qué la Vuelta a Suiza?

​

La Vuelta a Suiza porque desde la Vuelta a Cataluña que no hago carreras. Tiene un buen recorrido para volver a coger buen nivel y al final estar bien para afrontar el Tour. Sobre todo pprque la primera semana del Tour de pavé, recorridos planos con huecos y vientos, es por eso que comenzamos con la Vuelta a Suiza.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto: Prensa Movistar

¿Cómo ve el equipo para el Tour?

Vamos a llevar un gran equipo. Landa, Valverde y los otros corredores que van bien al llano. Hubiera querido que Einner fuera, pero está de reserva por si hace falta alguien. Un gran equipo. No puedo hacerle fuerza a la Selección, porque estaré ocupado la primera semana. Hay que salvarla y ahí veremos quién va a ser el líder. Es normal que como en el 2014 que uno de los líderes de la general pierda tiempo en el pavé y cambió el líder.



¿Qué opina del caso de Froome por dopaje?

Sobre Froome estoy en una posición neutra hay que dejarlo en manos de las autoridades.



¿Le pasará factura el Giro a Froome?

Ese día de la etapa en la Cima Coppi salió inspirado. Debía hacerlo porque perdía tiempo. No sé si le pase factura, no sé sus planes. Quedan más días para afrontar el Tour de Francia.



¿Cómo analiza la actuación del Movistar en el Giro?

En el equipo apostaba por un grupo muy joven en el Giro, gente que apenas está disputando. Carapaz fue una gran sorpresa y lo hizo muy bien. Todos lo hicieron bien, hicieron un cuarto lugar. Otros equipos, como el Sky, que llevó esa nómina se sabía que iban a brillar. Me perdí el día de la fuga de mi hermano.

Nairo Quintana Foto: Prensa Movistar

¿A quién ve favorito en el Tour?

A Froome, Porte, Bardet, ‘Rigo’. El año no pude estar por dolor de piernas y en este pienso estarlo.



¿Qué tal le pareció la actuación de Miguel Ángel López en el Giro?

Miguel Ángel viene mostrando hace muchos años un gran nivel. Es un gran corredor, le han pasado bastantes infortunios. Es un corredor muy bueno, comienza a tomar experiencia en su equipo. Esta carrera le dio madurez para lo que viene.



¿Froome llegará disminuido al Tour, como ud el año pasado?

El Giro fue bastante duro. Tiene una semana más de recuperación Froome. Eso va en cada corredor, mí me pasó factura, otros también. Seguramente en otro año probare. Llega en buenas condiciones y ellos también. Somos lo que somos y no hay que inventar. Vamos intentarlo derrotarlo de buena manera. No le mandaremos a un colombiano a que se le cuelgue al cuello. Nos sentimos muy bien. Serán fichas claves Landa y Valverde para hacerle gastar fuerzas.



¿Cómo está para la contrarreloj?

Hemos venido preparándola. La contrarreloj es muy importante, bastante seria. Hemos ido a probarla y recorrerla. Seguimos entrenando en la bicicleta de crono bastante.



¿Le sorprende lo de Egan Bernal?

No es una barbaridad. Con esa edad hice una Vuelta a España. Ha mostrado un gran nivel. Estará respaldando su equipo. Con la mentalidad que ha llegado al World Tour era importante. Ya lo habíamos pensando, Egan Bernal ya está mucho mejor que varios líderes de los equipos actuales.



¿Por qué se prepara en Colombia?

La preparación acá se da por la altura. Los europeos preparan a 2000 metros. Normalmente los colombianos que corremos en Europa lo hacemos aquí. Porque por genética lo hemos hecho a más de 2000 metros, pues la altura allá poco nos hace.



¿Cómo le irá a Fernando Gaviria?

Hemos visto que en Estados Unidos le ha ganado a los grandes velocistas con autoridad. Vemos un buen panorama para él; está Peter Sagan, pero Fernando lo hace muy bien. Lo vimos en el Giro de Italia del año pasado, así que lo hará bien.





