‘Este domingo habrá macheta hacia arriba’: Nairo Quintana

Tranquilo como siempre se ve, pero pensando desde ya en lo que será la última etapa de la Colombia Oro y Paz, Nairo Quintana, nuevo líder de la competición, vaticinó una guerra por el título y que su pensamiento es salir a ganar.

“Siempre he dicho que tengo un equipo grandioso. Estos muchachos han hecho un gran trabajo y el resultado se ve al final. Hice una subida muy potente. Espero este domingo defenderme mejor. Con el liderato tengo la responsabilidad de llegar de primero”, comentó en Señal Colombia.



Nairo estuvo muy atento a todos los movimientos de sus compañeros y eso lo llevó a bonificar y tener el liderato de la competición. “La idea era de que llegara el pelotón muy reducido arriba y de esa manera bajar pocos y ahí ya los ataques y manejar la situación. La bonificación me dio para ser líder”.



Sobre el embalaje final aseguró: “Pensaba que Sergio (Henao) se iba a lanzar antes. Estaba un poco encerrado entre las vallas me lancé un poco atrevido, pero Rigo es muy potente para estas llegadas”.



Al final mandó un mensaje contundente para sus rivales en la última etapa de la prueba. “Pienso que la fuga irá a ir muy rápido, esperemos tratar de controlar lo más que se pueda. Hay equipos que quieren hacer mucho en el último día y ahí coger una macheta hacia arriba y ver cómo se dan los ataques”, concluyó.



DEPORTES