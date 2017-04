‘Yo pensaría que el presidente filtró el audio’: Carlos Mario Pajón

Continúa el escándalo desatado por los ciclistas colombianos Nairo Quintana y Mariana Pajón, luego de que el pasado viernes el boyacense criticara con vehemencia a la Federación de Ciclismo Colombiano y luego se conociera un audio donde la antioqueña respondiera: “Nairo que se ponga a pedalear, porque cuando un deportista se mete a la política, las cosas no van bien”..

En la mañana de este martes, Carlos Mario Pajón, padre de Mariana y vocal en el Comité Ejecutivo de Fedeciclismo, en comunicación con Blu Radio afirmó: “Yo pensaría que él lo hizo, ayer (lunes) me llamó casi con la voz cortada pidiéndome disculpas y a ella también. Jorge (Ovidio González, presidente de la Federación de Ciclismo) es un tipo serio con todas estas cosas, yo no creería que él lo hizo buscando un beneficio y para hacerle un daño de estos a Mariana”.

Pajón explicó que no fue un audio de Whatsapp sino una llamada de voz por medio de esta aplicación donde “Mariana (desde Francia) me llama y triste me describe lo que está pasando después de ver lo que pasó tras las críticas que hizo Nairo”.



Así mismo, dice que le envió el audio a Jorge Ovidio González y que este “me juró por los hijos y por todo mundo que no había difundido el audio, me dio su palabra”. Y además asegura: “Mariana jamás pondría una cosa de estas al aire, ni yo”.



