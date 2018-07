'He cumplido un sueño': Omar Fraile

El español Omar Fraile (Astana) reconoció que la etapa con final en el aeródromo de Mende, donde logró su primer triunfo en el Tour de Francia, la tenía marcada desde que conoció el recorrido y que con este éxito cumplió "un sueño".

That was a hell of a climb and a first stage win on Le Tour for @OmarFraile 🏆

Une ascension en mode fusée et une première victoire sur le Tour pour @OmarFraile ! 🏆#TDF2018 pic.twitter.com/WKYa8tISuk — Le Tour de France (@LeTour) 21 de julio de 2018

Sabía que no me podía coger Julien Alaphilippe (Quick Step) ni a 300 metros de meta porque iba muerto FACEBOOK

TWITTER

"Ya está aquí la victoria en el Tour que para mí era un sueño. Sabía que no me podía coger Julien Alaphilippe (Quick Step) ni a 300 metros de meta porque iba muerto", afirmó. "Ha sido increíble, era una etapa que tenía marcada desde que conocí el recorrido del Tour y todo ha salido a la perfección", manifestó.



Fraile explicó que estaba convencido de que este sábado podía ser el día para conseguir su objetivo y que por eso se metió desde el comienzo de la etapa en la pelea por entrar en la escapada, pero señaló: "Al ver el grupo tan grande que se ha formado, con 32 unidades, sabía que iba a ser muy complicado".



El triunfo en Mende, el más importante de los seis que ha conseguido hasta ahora, entre ellos una etapa en el Giro de Italia 2017, se lo dedicó a sus "familiares y a todos" los que le acompañan. Con triunfos de etapa en el Tour y en el Giro, para Fraile en estos momentos el objetivo es ganar una en la Vuelta: "Ojalá pueda decir que también la he ganado".

Al Tour he venido para hacer lo que me gusta, trabajar para el equipo, pero también me dijeron que algún día también tendría la oportunidad para intentar ganar una etapa FACEBOOK

TWITTER

"Al Tour he venido para hacer lo que me gusta, trabajar para el equipo, pero también me dijeron que algún día también tendría la oportunidad para intentar ganar una etapa", destacó. "Intento cazar etapas y aprovechar las oportunidades y después a trabajar para ayudar a Jakob Fuglsang en la clasificación general", añadió.



Sobre sus posibilidades en las grandes clásicas, recordó: "He estado dos veces para conocerlas y en 2017 ya hice una gran Lieja y el objetivo es centrarme la primera parte de la temporada en ellas porque he visto que se me pueden dar bien".



Respecto a sus posibilidades en un Mundial, manifestó: "Es realmente difícil y este año ojalá podamos arropar a Alejandro Valverde para ganarlo". Fraile explicó que en el equipo kazako han lucido un recuerdo negro en la camiseta como homenaje al patinador y medallista olímpico de ese país Denis Ten, que murió acuchillado en la ciudad kazaja de Almaty hace dos días.







EFE