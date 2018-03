‘Correr con tranquilidad fue la clave para Puerta’: DT de Colombia

Jhon Jaime González estaba feliz, dichoso, hacía pocos minutos que su pupilo, Fabián Puerta, se había convertido en campeón mundial del keirin en la pista de Apeldoorn (Holanda), un éxito que se logró gracias a la tranquilidad del corredor.

“Esa fue la clave, tener tranquilidad. A Puerta siempre le hacía falta algo, se afanaba, pero esta vez corrió como era, al ritmo de él, no de los demás”, le dijo González a EL TIEMPO.



Y agregó: “Hicimos una buena preparación, en diciembre no paramos, al contrario, hicimos una buena labor y logramos el objetivo”.



Puerta fue oro en el keirin y logró el séptimo título mundial para Colombia en mayores en el ciclismo de pista.



“Esta es una carrera en la que los rivales lo pican a uno y si hay desconcentración, pues se pierde. La rueda era el alemán, Maximilian Levi, por eso Puerta la cogió y al final solo había que hacer el trabajo que él sabe”, señaló el DT desde Holanda.



“No había que morder el anzuelo, había que hacer la carrera, pero la de nosotros, no entrar en la de ellos. Había que aguantar a Levi y después contraatacar y eso fue lo que hizo Fabián”, precisó el técnico.



