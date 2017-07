‘Froome no tuvo piernas al final’: director del Sky

Nicolas Portal, director del Sky, reconoció que Chris Froome "no tuvo piernas al final" y por eso fue superado por sus rivales, lo que no debe ser un problema grave, "ya que estar a seis segundos en la general es poco".

"Al final Froome no tuvo piernas. En los últimos kilómetros todo el mundo iba muy bien, pero en el momento de los ataques le faltó algo. No sé si ha comido bien, no lo sé, pero ha ganado el mejor", dijo Portal en meta.



El técnico del conjunto británico explicó los planes que tenía previstos para el final de la etapa, que se rompieron con los ataques del italiano Fabio Aru y del francés Romain Bardet.



"La idea que teníamos era atacar al final, cerca de meta, ya que también había que contar con la bonificación, pero nos han atacado y no hemos respondido. Nos han ganado, nada más".



A pesar de haber perdido la camiseta amarilla de Chris Froome, Portal no se mostró especialmente preocupado por dicha circunstancia, sino que lo consideró un lance que puede convertirse hasta en algo positivo.



"Tampoco se nos presenta un grave problema, ya que una diferencia de 6 segundos es muy poco. Tal vez sea mejor ceder el maillot y no estar lejos en la general. Otros tendrán que asumir la responsabilidad y mañana (viernes) hay una etapa complicada. Vamos a ver qué pasa", explicó.

Respecto al hecho de que Mikel Landa dejara solo a su jefe de filas en el tramo final, cuando Froome perdía terreno, Portal aseguró que no estaba enfadado con el ciclista español. "No me he enfadado con Landa por no esperar a Froome al final. La carrera se presentó de esa manera, un final muy complicado, con muchos ataques y tampoco se puede esperar a 300 metros de meta. Siempre que hacemos algo un poco diferente la gente ve problemas", concluyó.



Por su parte, Mikel Landa ofreció su punto de vista sobre el desenlace de la etapa, en la que fue cuarto a 5 segundos de Bardet. "Estaba disputando la etapa y no se me ha ocurrido mirar para atrás. Iba muy bien, y si hubiera jugado a disputar hubiera tenido opciones", dijo.



Landa admitió que aunque el equipo Sky no esperaba perder el maillot amarillo, "tampoco es un drama". "Otros años hemos sido más dominantes, pero quedan muchos días. Lo de hoy (jueves) no es un drama, aunque es inesperado", concluyó.



EFE