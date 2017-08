'No esperaba ganar al tercer día': Vincenzo Nibali

El italiano Vincenzo Nibali (Bahrain), ganador de la primera etapa de montaña en Andorra reconoció que "no esperaba ganar" después de una dura jornada en la que estuvo retrasado en el último puerto y pudo remontar al final para rematar en la recta de meta.

Así fue el último Kilómetro: Enorme remontada de Nibali para ganar la etapa.

"No me esperaba ganar. Ha sido un día caluroso y era solamente el tercer día de carrera. Sky ha aumentado el ritmo cuando yo estaba un poco retrasado, pero por suerte me he podido recolocar", dijo.



El "Tiburón" de Mesina se jugó la única baza que creía tener para sorprender a sus rivales, atacar a 400 metros de meta. "Sabía que mi única opción de ganar la etapa era lanzar yo el sprint", resumió.



Sobre la situación de la general, con 9 corredores en medio de un minuto, Nibali no solo tiene en cuenta a Froome. " Es difícil decir si los nueve corredores que hemos llegado delante somos los favoritos para La Vuelta.



Froome es un gran corredor y alguien que siempre es difícil de batir. Sin embargo, tengo en cuenta a todo el resto de rivales. ¡Será una gran Vuelta!", concluyó.



