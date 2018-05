'Yo qué sé si le cogeré más o menos de dos minutos a Yates': Dumoulin

Tom Dumoulin está llamado este martes a llevarse el triunfo en la contrarreloj de 34,2 kilómetros. Es su especialidad y él estaba esperando este momento para recortar las diferencias con Simon Yates y meterle diferencia a sus otros rivales. Sin embargo, no se apresura.

“Yo qué sé si este martes le cogeré más o menos de dos minutos. No lo sé. Él se ha mostrado más fuerte que los demás, y eso influye mucho en una contrarreloj en la última semana. Si le arrebato el liderato, no pienso que la diferencia se convierta en significativa para los tres días de Alpes que nos restan”, aseguró.



Dumoulin tiene en su mente repetir el título del año pasado. Sabe que por momentos ha estado pasando más trabajo del normal, pero no se rinde. “Si estoy en el Giro es para intentar repetir la victoria de 2017. No me doy por vencido, pese a las dificultades”, concluyó.



