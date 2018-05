‘Vengo al Giro con confianza y la experiencia del 2017’: Dumoulin

El holandés Tom Dumoulin (Sunweb), defensor del título del Giro de Italia, cuya 101 edición comienza este viernes en Jerusalén, aseguró que llega a la carrera rosa "con confianza y la experiencia de haber aprendido el año pasado a superar las dificultades" y sin presión por estar en el centro de atención.

"Siendo el campeón defensor del Giro la diferencia es que la gente me mira con atención, pero no he cambiado. Quizás estaba demasiado ansioso por mostrarme al mundo al comienzo de la temporada pero, después de reflexionar sobre lo que salió mal en la primavera, tengo más confianza en mis capacidades al inicio del Giro", explicó el holandés en la rueda de prensa oficial.



Dumoulin, llega a sus 27 años con la madurez de un corredor que superó en 2017 situaciones muy complicadas en carrera, ante rivales como Nibali ó Nairo Quintana, e incluso de salud en plena competición.



"He aprendido del año pasado cómo superar las dificultades en determinados momentos, pero en cuanto al recorrido no he marcado de manera especial ninguna de las etapas de montaña para este año". Para empezar, una crono de 9,7 kilómetros en la que "La mariposa de Maastricht" ya puede empezar a volar alto, aunque no sea una obsesión para el líder del Sunweb.



"No es el fin del mundo si no gano la contrarreloj de apertura, pero sería bueno obtener un buen resultado y con suerte ganarla. Todavía no he visto el recorrido pero, en el libro de ruta parece montañoso, así que es bueno para mí", señaló.

La experiencia de salir de Jerusalén no está pasando inadvertida para Dumoulin, quien salió a visitar la ciudad a lomos de su bicicleta.



"Mis primeras impresiones de Israel han sido grandiosas. Llegué tarde anoche pero no pude resistir el impulso de visitar la ciudad vieja de Jerusalén, así que me dirigí a verla con mi bicicleta", reveló.



EFE