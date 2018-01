'Si yo diera positivo mi equipo me hubiera suspendido': Dumoulin

Tom Dumoulin, campeón del mundo contrarreloj y ganador del Giro de Italia de 2017, estimó que el control positivo de Chris Froome es "terrible para el ciclismo".



"Pensé que era algo absolutamente terrible. Esa fue mi primera reacción. No conocía los detalles, lo único que sé es que dio positivo. Le fue detectada una dosis de salbutamol dos veces superior a la autorizada. Más allá de eso no voy a opinar sobre este caso", declaró Dumoulin.

"Sería bueno para todo el mundo si las autoridades tomasen una decisión rápidamente, pero no sé cómo funcionan estas cosas. En teoría uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero en mi equipo es diferente. Sé que si yo diera positivo mi equipo me suspendería inmediatamente. Ese no es el caso en el Sky", lanzó el corredor holandés.



Chris Froome sufrió el 7 de septiembre en la última semana de la Vuelta a España un control antidopaje 'anormal' por una concentración de Salbutamol, un producto contra el asma, superior a la permitida.



La Unión Ciclista Internacional abrió un procedimiento contra el británico, que no ha sido suspendido con carácter provisional.

El calendario de Tom

"Me voy a centrar especialmente en el Giro, quiero ganarlo de nuevo, y después veremos": Tom Dumoulin, ganador en Roma en 2017, dará de nuevo la prioridad al Giro de Italia esta temporada, pero dejó abierta la posibilidad de participar en el Tour, anunció este jueves.

Quizá vaya al Tour, pero quizá no. Queremos dejar abierta esa posibilidad, dependerá de cómo me vaya en el Giro



"Quizá vaya al Tour, pero quizá no. Queremos dejar abierta esa posibilidad, dependerá de cómo me vaya en el Giro", declaró el holandés de 27 años en Berlín, durante la presentación anual de su equipo, el Sunweb.

Elegí primero el Giro porque me encanta Italia. Amo ese país, amo esa carrera, amo al público. Pero es también una elección racional.



"Elegí primero el Giro porque me encanta Italia. Amo ese país, amo esa carrera, amo al público. Pero es también una elección racional. Esta temporada el recorrido del Giro me resulta más favorable", explicó.



Dumoulin iniciará la temporada, al igual que el año pasado, en Abu Dabi, antes de participar en la Tirreno-Adriático y en la Milán-San Remo. "La primera semana del Tour va a ser muy complicada, con la contrarreloj por equipos. Uno puede ganar mucho, pero también perder mucho.



Y en la etapa de Roubaix también puede pasar de todo, aunque esas etapas me atraen", añadió el campeón del mundo de contrarreloj en referencia al recorrido trazado para la próxima edición de la Grande Boucle.



AFP