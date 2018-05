'Estoy deseando que llegue el Zoncolan': Simon Yates

18 de mayo 2018 , 11:24 a.m.

El británico Simon Yates (Mitchelton), 'maglia' rosa del Giro de Italia, aseguró que este viernes fue "el día más tranquilo hasta ahora" para él y que está "deseando que llegue la etapa del Zoncolan", que se disputará éste sábado.

Ha sido el día más fácil que hemos tenido hasta ahora, pero ninguna carrera es cómoda. Estoy deseando que llegue el día de mañana FACEBOOK

"Ha sido el día más fácil que hemos tenido hasta ahora, pero ninguna carrera es cómoda. Estoy deseando que llegue el día de mañana. Estuve al frente todo el día. En realidad no me preocupé de nadie, simplemente estaba relajándome con mis compañeros delante del grupo", dijo en meta el líder del Michtelton.



Yates se preocupó de llegar al esprint en la parte delantera para evitar problemas y una vez que se desencadenó la batalla por la victoria se puso "a salvo". "Hice el sprint", bromeó, "solo trataba de mantenerme a salvo.



Los compañeros hicieron un buen trabajo al mantenerme delante, y luego, una vez que los velocistas llegaron a la disputa de la etapa, me puse a salvo en el pelotón".









EFE