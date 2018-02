‘No podía defraudar a nadie’; Henao

Sergio Luis Henao volvió a ser el hombre estrella del Nacional de Ruta de Ciclismo, el año pasado en Bogotá logró ese título y este domingo en Medellín se encargó de desbaratar el lote y de cruzar de primero la línea de meta, tras 228 kilómetros de recorrido, en los que gastó 5 horas, 28 minutos y 06 segundos.

“Nos preparamos bien. Gran trabajo de Sebastián y Egan y no los podía defraudar, a nadie, ni a ellos ni a mi equipo ni a mi familia”, dijo Henao, extenuado, en la meta.

Sergio Luis, integrante del equipo Sky, volverá a lucir la camiseta tricolor este año, es que no se quería quitar, como se lo dijo el viernes pasado a EL TIEMPO.



“Hubo muchos rivales fuertes. Manejamos la carrera, pasaban los kilómetros y Fernando Gaviria aguantaba, Rigoberto Igual, ellos eran hombres peligrosos y sabíamos que los debían sacar de rueda”, señaló el pedalista antioqueño.

Y agregó: “Cuando salté, no fue fácil, porque me llegaron. Quedamos pocos con Miguel López, Urán, y les respondí a los ataques y me vine, tenía fuerzas para irme, lo hice y coroné”, precisó.



Y si él con sus piernas y cabeza pudo dominar el tramo de 228 kilómetros y lanzar su ataque en el momento preciso, en la meta estaba su familia, a quien les dedicó el título.



“La que me tiene acá montando en bicicleta es mi esposa. Quiero dedicarle a ella esta victoria, a mi hijo Emanuel, son mis inspiraciones. No me olvido de mi papá, mi mamá y de mi equipo”, dijo orgulloso.



Sergio Luis Henao estaba feliz porque este segundo título nacional lo consiguió en Medellín, en su casa, con su gente.



“La gente nos alentó durante toda la carrera. Quería ganar porque estaba en casa y eso es diferente. Dije en días pasado que qué rico sería ganar, y lo hice frente a esta linda afición que gritó durante todo el recorrido”, concluyó.







