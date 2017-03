'Entré en pánico, pero fue un gran triunfo': Sergio Luis Henao

El colombiano Sergio Henao (Sky), ganador de la París-Niza con dos segundos de ventaja sobre el español Alberto Contador, aseguró que este domingo había conseguido "la victoria más grande" de su carrera y confesó que llegó a "entrar en pánico en una jornada loca".

"La etapa ha sido completamente loca. Es la más grande victoria de mi carrera y espero que sea el anuncio de otras. He pasado por momentos duros en mi carrera, pero hoy ha salido el sol para mí", declaró el colombiano, que durante varios minutos perdió virtualmente el maillot de líder ante el ataque de Contador.



"Sabía que Alberto iba a atacar y que estaba muy fuerte, pero yo tenía que estar tranquilo. Me acordaba del año pasado, cuando se decidió todo en el descenso. Pero reconozco que empecé a entrar en pánico cuando la diferencia subió a un minuto", admitió.



La preocupación de Henao creció cuando vio que no recibía ayuda de los corredores que le acompañaban en el grupo perseguidor. "me dije que tenía que hacer una contrarreloj hasta la llegada y que tenía que rematar el trabajo que el equipo ha hecho por mi durante toda la semana".



"Esta victoria se la dedico al equipo, a todas las personas que me han ayudado aquí, y a Dave (Brailsford, mánager del Sky). estoy orgulloso de formar parte de este equipo", afirmó el colombiano.



EFE