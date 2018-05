‘Sorprendí con mi ataque final’: Sam Bennett

El irlandés Sam Bennett (Bora), ganador en el circuito de Imola, dijo que la clave para su segundo triunfo en la presente edición del Giro de Italia fue "atacar pronto y por sorpresa".

"Ha sido un final difícil. Todavía teníamos a dos hombres por delante cerca de meta y no sabía cuánta energía les quedaba. No quería que se me escapara otra etapa, así que decidí atacar pronto si saber si podría aguantar o no. Creo que sorprendí a algunos rivales con mi ataque final, así que todo funcionó muy bien", dijo.



Bennett se impuso con autoridad en un esprint atípico, sin muchos candidatos a la hora de esprintar, donde faltó el máximo favorito, el italiano Elia Viviani, quien quedó cortado en los últimos kilómetros.



"Sabíamos que Viviani había quedado cortado con el viento de costado pero luego oímos que había regresado. Más tarde nos dijeron que se había descolgado nuevamente. Con él o sin él decidimos hacer nuestra carrera, para ganar. Solo intentamos mantener una buena posición y competir tácticamente bien, y acertamos". Según dijo Bennett, fue "una buena manera de ganar y eso me da confianza".



