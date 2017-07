Bardet, crítico con Urán: ‘No da relevos y se limita a bonificar'

Al francés Romain Bardet no le sentó bien que el colombiano Rigoberto Urán le arrebatara la segunda posición de la general del Tour de Francia y le acusó de no entrar en los relevos y de buscar solo las bonificaciones.

"Urán no ha dado muchos relevos este miércoles, se ha limitado a tomar la bonificación en meta. Veremos este jueves", dijo el francés del AG2R tras la etapa.



Tanto Bardet como Urán están a 27 segundos del líder, el británico Chris Froome, pero el colombiano es segundo por décimas, a falta de dos etapas decisivas, este jueves con meta en el puerto de categoría especial del Izoard y el próximo sábado en la contrarreloj de 22,5 kilómetros de Marsella.



El francés aseguró que intentó atacar este miércoles a Froome pero que no pudo con la fortaleza del equipo Sky. "He hecho lo máximo para animar la carrera y tomar el maillot amarillo. No tengo nada que lamentar. Me mantengo fiel a mi filosofía de intentarlo todo, de perseguir el objetivo de ganar", señaló.



EFE