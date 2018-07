‘La idea es pelear por la camiseta amarilla’: Bardet

05 de julio 2018 , 08:23 a.m.

El francés Romain Bardet (Ag2r), segundo y tercero del Tour en las pasadas ediciones, se mostró humilde y confiado a dos días del comienzo de la carrera en la isla de Noirmoutier y advirtió que su objetivo "es luchar por la camiseta amarilla".

"Por supuesto, el objetivo es pelear por ella. Una gran vuelta no es sólo una cuestión física también hay un componente psicológico, y otro de suerte. El objetivo será no perder tiempo, o incluso rascar algunos segunditos en la primera mitad del Tour y después ganar la carrera en la montaña", afirmó en la sala de prensa del Tour la máxima esperanza del ciclismo galo.



A sus 27 años y con la experiencia de 5 Tours, el ganador de 3 etapas en las últimas ediciones apuesta, no obstante, por la prudencia.



"Debemos ser humildes porque ante nosotros habrá rivales fuertes y un recorrido complejo. Sin embargo, tengo confianza porque estoy mejor rodeado que nunca".



El director del equipo francés, Vincent Lavenu, destacó entre los siete acompañantes de Bardet "la madurez de Pierre Latour", recientemente campeón de Francia contrarreloj.



Lavenu habló de la duda de Tony Gallopin, quien se cayó en el campeonato nacional francés el pasado domingo y tiene afectada una costilla.



EFE